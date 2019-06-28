«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью

В доме семейного типа каждый учится заботе о своих близких. Это помогает ребятам стать более самостоятельными и укрепляет командный дух. Один за всех и все за одного.

Маргарита Галиновская:

У нас очень хорошая обстановка. Приезжают друзья, родственники. У нас был мальчик даже цыганской национальности. То есть мы со всеми его родственниками тоже были знакомы. И с одной стороны, и со второй. Мы люди лояльные, не закрытые. Поэтому нам, может быть, и легче с подростками работать. Потому что подростков очень мало кто берёт. Во-первых, переходный период, во-вторых, адаптация в школе, заканчивая домашними передрягами между детьми. Это контингент тяжёлый. Тем более, что подростки, если пережили утрату, или в семье какие-то неполадки. Это, конечно, очень сказывается не то, что на маленьких детях, а на подростках, тем более.