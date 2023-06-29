Подростки создают лекарства будущего, роботов-почтальонов и дома на Луне. Вот чем занимаются в Детском технопарке летом

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Познавательный интенсив и исследовательская работа – именно так для десятка старшеклассников началось жаркое лето. В Национальном детском технопарке стартовала новая смена, а это значит как в теории, так и на практике юные гении снова будут постигать азы науки.

Виртуальная и дополненная реальность, инженерная экология, информационная безопасность, наноиндустрия и даже энергетика будущего. Список образовательных направлений в Национальном детском технопарке впечатляет. И пока одни ребята наслаждаются летом и каникулами, другие нескучно проводят время в учебно-инновационном кластере.

Станислав Микульский, учащийся июньской образовательной смены Национального детского технопарка:

Программа заработала впервые за долгое время, поэтому был очень рад. Научилась отвечать на первый, самый простой вопрос. Надеюсь, дальше она сможет на более сложные.

– А на какой?

– Про Конституцию. Ответила, какая статья и что в ней написано. Станислав занят разработкой программы, которая значительно упростит работу юриста. Теперь на вопросы юзера легко ответит искусственный интеллект.

Алеся Кокошникова, креативный менеджер Национального детского технопарка:

Информационные и компьютерные технологии – это одно из направлений, с которого начинался технопарк. Но мы не устаем удивлять и радовать наших учащихся. В этом году впервые открылась на этом направлении одна из специальностей – «Искусственный интеллект».

Так что как выглядит конь в пальто и суп с котом, тут знают не понаслышке. Уникальная программа способна не только генерировать картинки на основе текста. Сегодня нейросеть помогает построить самый быстрый маршрут, упрощает работу медиков, оптимизирует деятельность компаний и даже улучшает урожай. И юные разработчики из Беларуси готовы внести свой вклад в будущее. Алеся Кокошникова:

Начинался технопарк с четырех направлений. В сентябре прошлого года было 10, и уже в ноябре у нас 15 направлений. Это и авиакосмические технологии, и биотехнологии, архитектура и дизайн, наноиндустрия и нанотехнологии, конечно, всеми любимая робототехника.

Поэтому старшеклассникам тут есть чем заняться. Каждое утро джуниоры – так называют учащихся смены – начинают свое путешествие в новый день, полный открытий. Алеся Кокошникова:

У нас очень плотный график, очень насыщенный. Есть такая поговорка, что в Национальном детском технопарке 0,0 свободного времени, потому что все действительно расписано по минутам. Просыпаются, завтракают и из технодома перемещаются сюда, в учебно-лабораторный корпус, где расходятся по своим лабораториям. Направлений очень много. Робототехника – делали робота, который развозит почту. Авиакосмические технологии – приехала девочка, которая придумала дом для животных на Луне.

На первый взгляд, идея фантастическая. Но кто знает, может, лет через 10 она позволит нам отправиться в космическое путешествие вместе с домашними любимцами? Наука – настоящее чудо!

Алла Вронко, заведующая отделом организации отбора одаренных учащихся и формирования образовательных смен Национального детского технопарка:

Всего с 1 сентября 2021 года по июнь 2023 года в Национальном детском технопарке был проведен отбор на 25 образовательных смен. По итогам отбора было принято более 6 500 заявок и зачислены для обучения 1 930 учащихся. Конкурс на обучение составил более трех человек на место. Так что попасть на образовательную смену в детский технопарк – тот еще квест. Все желающие проходят серьезный отбор.

Алла Вронко:

Первый этап – заочный, проходит в дистанционной форме. В установленные сроки учащиеся оформляют онлайн-заявку на официальном сайте Детского технопарка и прикрепляют исследовательские проекты или документы, подтверждающие победы или участие в международных, республиканских и областных образовательных мероприятиях. Далее учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов ждет следующее испытание.

Алла Вронко:

На втором этапе учащиеся выполняют тестовые задания на определение уровня технического, аналитического и пространственного мышления. Также они проходят собеседование по вопросу определения направления обучения. Зато после смены в технопарке сомнений насчет выбранной профессии больше не будет, а впечатления от интеллектуального лагеря останутся на всю жизнь.

Алеся Кокошникова:

Очень много творческих заданий, экскурсий, лекториев на научные и социальные темы. Гражданско-патриотическую сторону мы тоже не пропускаем. Были на экскурсии в «Тростенце», были в Хатыни. К нам приезжают театры, ТЮЗ выступал. Ребята сами активно принимают участие в различных творческих заданиях и мероприятиях, которые мы для них готовим.

Завершится образовательная программа грандиозным джуниор-фэстом, где каждый школьник защитит свой проект. Но и на этом сотрудничество с технопарком не заканчивается. К примеру, сегодня на химфаке БГУ работа кипит в прямом смысле слова. Здесь для юных ученых выделили две лаборатории. Какие реагенты охотно вступают в реакцию друг с другом? Узнаем!

На данном процессе вы можете увидеть, как мешается раствор поливинилового спирта и мятного чая. Что это – инновационный коктейль или сомнительное ноу-хау? На самом деле обычный травяной чай. Но прежде чем оказаться в вашей кружке, он пройдет необходимую обработку. Секрет приготовления ароматного напитка прост.

Мария Гунович, выпускница Национального детского технопарка:

Пленка делается на основе очень концентрированного отвара чая, чтобы впоследствии можно было разбавить это горячей водой. Пленка растворяется, и у вас получается чай, как из обычного пакетика, только из пленки. Десятиклассница Мария Гунович из Сморгони совсем недавно была джуниором, а сегодня девушка продолжает дистанционное обучение в технопарке – уже на базе Белгосуниверситета. Наша героиня уверена: она разрабатывает лекарства будущего.

Мария Гунович:

Моя работа делится на две части. Первая часть – это растворы на основе чаев. И вторая часть – это жевательные полоски, в которые внутрь вводятся биоактивные компоненты, например, витамины или другие природные комплексы веществ, которые способствуют поддержанию иммунитета и укреплению организма.

Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ, профессор, доктор химических наук:

Сегодня не все могут глотать и запивать таблетки. Например, маленькие дети, больные, в том числе лежачие. Но лекарства им принимать надо. Так вот Маша делает аналог будущих лекарств в виде растворимых пленок. В составе – поливиниловый спирт, натуральные полимеры и никакой химии. Только компоненты с приставками био- и эко-.

Дмитрий Гриншпан:

«Зеленая» химия для нашей республики – это абсолютно новая химия. Она родилась в этом веке. Это химия, где нет отходов и полностью безопасные технологии. Либо если есть отходы, то они являются сырьем другого производства. Именно таким – «зеленым» – технологиям обучают в детском технопарке. Программа рассчитана на 72 часа. Занятия проводятся шесть раз в неделю, а общая длительность научной смены – 24 дня. За это время важно не только впитать массу новых знаний, но и проявить себя.

Дмитрий Гриншпан:

Дети выполняют четыре направления. Это съедобные упаковочные материалы, внутренняя упаковка, когда ничего не надо выбрасывать, полностью биоразлагаемая в окружающей среде, как бумага, листья. Водоочистка. Проблемы с водой есть и будут, поэтому надо чистить и питьевую воду, и сточные, и технологические. Ребята обучаются, для этого у них есть хорошие приборы, точные. Они овладевают навыками титрования, фильтрации.

Что еще успели «нахимичить» одаренные ребята? Андрей Мамаев – без ложной скромности гордость технопарка. Многочисленные дипломы лауреата областных и республиканских олимпиад и увесистая папка проектов. Неудивительно, что два года назад парень смог осуществить мечту любого школьника. А недавно полка наград юного химика пополнилась изящной статуэткой победителя конкурса «100 идей для Беларуси». Инновационную разработку можно хоть завтра применить на производстве.

Андрей Мамаев, выпускник Национального детского технопарка:

Я работал над проектом получения активированного угля из опилок. Я выпускник Национального детского технопарка. Нашей стране нужен сорбент – активированный уголь, но у нас он не производится. Мы работали и разработали уникальный сорбент, который может применяться в ликеро-водочной промышленности, медицине, для очистки воды и воздуха. Дмитрий Гриншпан:

Это оригинальная работа. Я надеюсь, что мы со временем получим на нее евразийский патент. Андрей, естественно, будет соавтором в этом патенте.

Импортный мезопористый уголь стоит более 20 тысяч долларов за тонну, а тот, который предлагает белорусский школьник вместе с научным куратором, обойдется вчетверо дешевле. Использовать ноу-хау можно и в медицине. План грандиозный, но осуществимый!