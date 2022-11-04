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Подростки из Копыля помогли милиции найти потерявшегося ребёнка. Как отблагодарили храбрых девушек?

04 ноября 2022 13:53
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Новости Беларуси. Подростки из Копыля помогли милиции найти потерявшегося ребенка. Стражи порядка отметили их благодарностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Подростки из Копыля помогли милиции найти потерявшегося ребёнка. Как отблагодарили храбрых девушек?-1

Происшествие случилось в конце октября. В копыльскую милицию поступил звонок о пропаже 6-летней девочки. Пока мама развешивала белье, ребенок ушел без верхней одежды на улицу. Женщина обратилась за помощью в милицию. За 20 минут сотрудники прочесали местность возле дома, но ребенка не нашли. В это время девочка направилась в сторону парка, к реке. До беды оставался один шаг. Рядом оказались Карина Коршак и ее подруга Дарья Власовец. Девочки увидели гуляющего ребенка, расспросили, почему она одна, и отвели в милицию.

Подростки из Копыля помогли милиции найти потерявшегося ребёнка. Как отблагодарили храбрых девушек?-4

Владимир Рудаковский, заместитель начальника Копыльского РОВД:
Дарья и Карина поощрены благодарностями Копыльского РОВД. В присутствии школьного собрания Карина была поощрена, соответственно, планируется в настоящее время после каникул в Минском кадетском областном училище начальником Копыльского РОВД вручить благодарность Дарье, которая вместе с Кариной провела девочку в Копыльское РОВД.

Подростки из Копыля помогли милиции найти потерявшегося ребёнка. Как отблагодарили храбрых девушек?-7

Дарья Власовец, учащаяся Минского областного кадетского училища:
Нас отблагодарили, и это было очень приятно. Я как-то помогала маленьким девочкам. Помню, иду, а девочка бежит от собаки. Она на всю улицу кричит, я эту собаку догнала и провела ее немного, тоже помощь.

В районе работают молодежные отряды охраны правопорядка. Ребята участвуют в региональных военно-патриотических играх, велопробегах по местам боевой славы, а еще поводят акции, направленные на здоровый образ жизни.

# Дети # общество # Дарья Власовец # Владимир Рудаковский # Карина Коршак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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