Подготовка специалистов, создание биржи патентов: совершенствование научной и инновационной деятельности обсуждали в Минске

Новости Беларуси. Биржу патентов на объекты интеллектуальной собственности предлагают создать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволило бы нивелировать ущерб от утечки кадров.

Как усовершенствовать работу в этом направлении обсуждали 20 февраля в Минске. Своими мнениями делились сенаторы, представители Госкомитета по науке и технологиям, профильных ведомств, а также учёные и ректоры белорусских вузов.

К сожалению, сегодня сокращается число зарегистрированных патентов, не совершенен и механизм оценки эффективности предлагаемых проектов. Над этим, несомненно, нужно работать.

Ну и куда же без юных талантов. Не случайно подготовку специалистов, которые способны генерировать новые идеи и внедрять ноу-хау в производство, считают главной задачей вузов. С молодыми и перспективными сегодня работают более 20 тысяч преподавателей. А вот участвуют университеты и научные организации Министерства образования во всех 12 госпрограммах научных исследований.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Мы привлекаем молодых людей к занятию наукой через систему рейтинга, через премирование по результатам НИР. 18-ый год мы закончили с хорошим результатом. И с точки зрения такого интегрального маркера, как экспорт наукоемкой высокотехнологичной продукции, мы ее перевыполнили. Есть расширение линейки стран, с которыми мы сотрудничаем. Это уже 19 стран.

И ведь интересные разработки сегодня есть. Убедиться в этом можно было на специализированной выставке. Особое внимание – проекту «Университет 3.0». К его реализации приступили осенью 2018 года. Сейчас эта модель работает в 7 вузах.