Поддался влиянию. Белорус, начитавшись Telegram-каналов, собирался участвовать в украинском конфликте

Новости Беларуси. Собирался участвовать в вооруженном конфликте. Следственный комитет раскрыл подробности задержания экстремиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летний мужчина, начитавшись фейковой информации о спецоперации в Украине, решил принять участие в вооруженном конфликте.

Для этого он в одном из тематических Telegram-каналов прошел регистрацию и сообщил администратору о готовности по первому сигналу взять оружие в руки. Но и этого показалось недостаточно. Мужчина добровольно стал участником экстремистского формирования. Он связался с администраторами преступного сообщества и предлагал свои услуги, выражая стремление к совершению противоправных действий.