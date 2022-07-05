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Поддался влиянию. Белорус, начитавшись Telegram-каналов, собирался участвовать в украинском конфликте

05 июля 2022 06:31
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Новости Беларуси. Собирался участвовать в вооруженном конфликте. Следственный комитет раскрыл подробности задержания экстремиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летний мужчина, начитавшись фейковой информации о спецоперации в Украине, решил принять участие в вооруженном конфликте.

Поддался влиянию. Белорус, начитавшись Telegram-каналов, собирался участвовать в украинском конфликте-1

Для этого он в одном из тематических Telegram-каналов прошел регистрацию и сообщил администратору о готовности по первому сигналу взять оружие в руки. Но и этого показалось недостаточно. Мужчина добровольно стал участником экстремистского формирования. Он связался с администраторами преступного сообщества и предлагал свои услуги, выражая стремление к совершению противоправных действий.

Поддался влиянию. Белорус, начитавшись Telegram-каналов, собирался участвовать в украинском конфликте-4

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Благодаря оперативной работе правоохранителей наемника задержали. В ходе допроса он рассказал, что, поддавшись влиянию деструктивно настроенных граждан в Telegram-чатах, принял необдуманное решение, о чем сейчас очень сожалеет. Действия обвиняемого квалифицированы как участие в экстремистском формировании и приготовление к участию гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства в военных действиях без уполномочия государства.

К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Суходольский # Фотофакт

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