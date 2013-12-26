На Президентскую новогоднюю елку во Дворец Республики приглашены 2,5 тысячи маленьких белорусов

Новости Беларуси. Маленькие белорусы съезжаются на большой праздник. Во Дворце Республики сейчас идут последние приготовления к главному детскому новогоднему представлению. Завтра состоится первое музыкально-сценическое шоу, оно проходит в рамках республиканской акции «Наши дети». И проводится ежегодно, вот почти 20 лет. Однако, сегодня ребят ждала большая культурная программа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний праздник для этих ребят начался сегодня. Это - дети из маленьких городков, но уже с большими заслугами. Победители конкурсов и олимпиад, хорошисты и отличники. Для большинства сегодняшнее путешествие в столицу — первое в жизни. Что ожидают увидеть завтра - рассказывают нам.

Никита Сугаков, участник акции «Наши дети» (Витебская область):

Хочется увидеть там Деда Мороза и Снегурочку из Великого Устюга и из Беловежской пущи. Очень впечатлило, когда мы ехали возле Хатыни.

Мария Мудрак, участник акции «Наши дети» (Витебская область):

Утром перед елкой было волнение. Для меня это большая честь. Я была в шоке, когда мне сказали, что я еду на республиканскую елку. Для меня это очень интересно, тем более увидеть самого президента.

Из Витебской области на Президентскую елку приехало больше сотни детей. Всего же праздник соберет около 2,5 тысяч маленьких белорусов. Причем, накануне детского новогоднего шоу во Дворце Республики их ждет еще много интересного.

Леонид Степанов, руководитель делегации Витебской области:

Программа для них продумана. Мы сейчас направляемся в цирк. Но самое главное их ждет завтра - елка с участием президента. Поверьте, это всегда очень для них значимо, они ждут. Когда мы едем назад, они говорят: как бы попасть еще!

К такой культурной программе готовилась и Ангелина. Вместе с мамой накануне выбирали платье и паковали чемодан. Все-таки едет в столицу. 13-летняя школьница из Могилева участвовала в республиканском отборе на детское «Евровидение». На главной елке страны — второй год подряд.

Ангелина Пиппер, участница акции «Наши дети» (Брестская область):

Там я встречу всех своих друзей, которые были финалистами на отборе на детском «Евровидении». Мы с ними очень подружились, переписывались. Скоро увидимся!

Накануне елки — цирк. Для сотен ребят здесь приготовили ледовое шоу. Причем, бесплатно. Для некоторых побывать здесь — уже мечта, которая сбылась. Другие делятся с нами новогодними желаниями. О них писали Деду Морозу.

Елизавета Медведева, участница акции «Наши дети» (Гомельская область):

Хороший впечатлений, увидеть президента. Мне очень нравится, тут красиво, все красочное.

Богдан Шаменков, участник акции «Наши дети» (Гомельская область):

Я очень люблю новогодние праздники. И в новогоднюю ночь хотел бы, чтобы Дедушка Мороз положил мне под елку планшет. Я бы еще хотел домашнее животное, хотя бы одного котеночка!

Ксения Мухарская, участница акции «Наши дети» (Гродненская область):

Веселья и радости!

Главной елке страны уже почти 20 лет. Такой праздник для детей проводится с 95 года. Во Дворце Республики сейчас готовят представление. Маленькие белорусы увидят музыкально-сценическое шоу. И, конечно, Дед Мороза. Главный зимний персонаж никого не оставит без подарка.