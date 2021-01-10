Десять тысяч квартир и социальные объекты. Как будут застраивать столицу в 2021 году?

Новости Беларуси. Семьи – в каждый дом. В Минске подводят итоги года, в том числе и по объемам жилой застройки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего в столице введено более 600 тысяч квадратных метров жилья. Тенденцией последних годов можно считать наличие обширных жилых зон и развитие надлежащей инфраструктуры.





Между тем первоочередное право на квартиры в современных новостройках имеют многодетные семьи. Так, из 10 тысяч квартир для них выделили почти 950.

На стройках и в новостройках побывала Анастасия Кончиц.

Строительство домов было актуально во все времена. В больших городах вроде Минска у архитекторов существует золотое правило тридцати. Оно гласит: от окраины до центра человек должен добираться не больше 30 минут на самом популярном виде транспорта. Чем быстрее колеса, тем больше может быть город.

А урбанизацию никто не отменял. В отличие от множества столиц мира в Минске правила тридцати пока еще стараются придерживаться. Это достигается благодаря точечной застройке и комплексному освоению новых кварталов. Приоритет, конечно, многоэтажкам. Ведь жилье в столице по-прежнему остается актуальным вопросом.

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

В настоящее время в Минске введено в эксплуатацию 56 объектов жилищного строительства общей площадью порядка 626 тысяч квадратных метров. Это ориентировочно 10 тысяч квартир. Лидирующую позицию по количеству новостроек введенных занимает Октябрьский район, там возведено 18 объектов. При проектировании новых жилых застроек в Минске особое внимание уделяется строительству социальных объектов. В первоочередном порядке это объекты образования и здравоохранения. Уже в текущем году за счет средств бюджета Минска будет финансироваться проектирование строительства 34 объектов образования. Это будет 20 школ и 14 детских садов.





Развитие социальной инфраструктуры дает хороший фундамент для дополнительного жилищного строительства. Так, в 2021-м планируется ввести еще около 10 тысяч квартир. При этом активно будут поддерживать молодых специалистов. Сотрудникам промышленных предприятий, например, обещают выделять квоты на строительство. Не забудут и про многодетных. Только во Фрунзенском районе на строительство в 2020 году было направлено более 750 таких семей.

Сергей Шакель, начальник отдела жилищной политики администрации Фрунзенского района:

У нас самое большое количество многодетных семей состоит на очереди. В настоящее время – около 1450. Многодетная семья при улучшении жилищных условий имеет право на получение государственной поддержки в виде субсидий на погашение процентов за пользование кредитом. Сумма на сегодняшний день, если семья состоит из пяти человек и у них нет ничего в собственности, – 81 700 рублей. Плюс к этому многодетная семья может использовать семейный капитал, который ей был начислен на строительство жилья.





Конечно, с жильем не все так гладко. Есть и проблемные застройщики, которые затягивают сроки и создают так называемые долгострои. Одним из таких в Минске считается, например, дом на проспекте Дзержинского. Там у застройщика отсутствуют средства на возведение объекта. Пока городские власти ищут пути решения проблемы. А стройка стоит. Но в целом непочетное звание долгостроев с домов стараются снимать в течение нескольких месяцев, потому что при имеющемся спросе на квартиры разбрасываться ресурсами – кощунство.