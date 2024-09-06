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Под Витебском проводят испытания 125 сортов уникальных для Беларуси овощей и фруктов

06 сентября 2024 17:18
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Желтый арбуз, белый лук, выращенный из семян, элитная кукуруза. Витебские агрономы проводят исследование 125 новых культур. Экспериментальный участок занимает 18 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Витебском проводят испытания 125 сортов уникальных для Беларуси овощей и фруктов-2

Для первого эксперимента специалисты используют семена заказчика. Далее работают с материалом, который получают уже на своих полях. Один и тот же сорт высаживают в четырех местах. При уборке изучают все параметры: от урожайности до вкусовых качеств. Специальная комиссия принимает решение, включать ли культуру в госреестр. По итогам прошлого сезона успешное испытание прошли 35 сортов. На изучение каждого ушло три года.

Под Витебском проводят испытания 125 сортов уникальных для Беларуси овощей и фруктов-4

Ирина Свиридюк, заведующая Витебского овощного сортоиспытательного участка:
Уборка проводится каждого отдельно, все это взвешивается, считается урожайность. На основании как количественных, так и качественных показателей происходит анализ, потом принимается решение по включению этих сортов в государственный реестр, на основании которого семена затем реализуются на территории Республики Беларусь. 

Под Витебском проводят испытания 125 сортов уникальных для Беларуси овощей и фруктов-6

Экспериментальная площадка пестрит разнообразием. Впервые на полях под Витебском высадили белый лук из семян, исследуют новый сорт желтых томатов, кукурузу. Все культуры радуют агрономов высокой урожайностью. Прижились в переменчивом климате северного региона и арбузы. Было испытано 10 новых видов. Два из них внесли в госреестр. В 2024 году ставку делают на арбуз с желтой сердцевиной.

Под Витебском проводят испытания 125 сортов уникальных для Беларуси овощей и фруктов-8

Ольга Балашкова, ведущий агроном Витебского овощного сортоиспытательного участка:
Зарекомендовали себя как по урожайности, так и по вкусовым качествам. В этом году у нас новинка – арбуз желтый, который также зарекомендовал себя в течение этого года уже с положительной стороны. Надеемся, что в следующем году он тоже войдет в наш госреестр. 

Примерно 18 % новинок, которые участвуют в испытании – разработки белорусских селекционеров. Половина сортов родом из Нидерландов. Доверяют витебским агрономам также ученые из Германии, США и Франции.

# Сельское хозяйство

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