Под Витебском проводят испытания 125 сортов уникальных для Беларуси овощей и фруктов

Для первого эксперимента специалисты используют семена заказчика. Далее работают с материалом, который получают уже на своих полях. Один и тот же сорт высаживают в четырех местах. При уборке изучают все параметры: от урожайности до вкусовых качеств. Специальная комиссия принимает решение, включать ли культуру в госреестр. По итогам прошлого сезона успешное испытание прошли 35 сортов. На изучение каждого ушло три года.

Ирина Свиридюк, заведующая Витебского овощного сортоиспытательного участка: Уборка проводится каждого отдельно, все это взвешивается, считается урожайность. На основании как количественных, так и качественных показателей происходит анализ, потом принимается решение по включению этих сортов в государственный реестр, на основании которого семена затем реализуются на территории Республики Беларусь.

Экспериментальная площадка пестрит разнообразием. Впервые на полях под Витебском высадили белый лук из семян, исследуют новый сорт желтых томатов, кукурузу. Все культуры радуют агрономов высокой урожайностью. Прижились в переменчивом климате северного региона и арбузы. Было испытано 10 новых видов. Два из них внесли в госреестр. В 2024 году ставку делают на арбуз с желтой сердцевиной.

Ольга Балашкова, ведущий агроном Витебского овощного сортоиспытательного участка:

Зарекомендовали себя как по урожайности, так и по вкусовым качествам. В этом году у нас новинка – арбуз желтый, который также зарекомендовал себя в течение этого года уже с положительной стороны. Надеемся, что в следующем году он тоже войдет в наш госреестр.

Примерно 18 % новинок, которые участвуют в испытании – разработки белорусских селекционеров. Половина сортов родом из Нидерландов. Доверяют витебским агрономам также ученые из Германии, США и Франции.