«Под видом яблони часто покупают и липу, и клён»: как выбрать саженцы

Все лженауки объединяет одно: в каждой из них яблоки падают не с яблони, а с развесистой клюквы. В программе «Добро пожаловаться» рассказали о науке, которая будет полезна всем. Науке доверять, но проверять. И о том, надо ли верить китайской пословице: «Оберегая саженцы – оберегаешь жизнь».



В октябре садоводы-любители продолжают наводить порядок на дачных участках и облагораживают свои земли. Растёт у дачников спрос на экзотику, белоруски сооружают альпийские горки, а белорусы покупают саженцы грецкого ореха. В таких условиях, на рынках и у подземных переходов пышным цветом распустились торговцы саженцами.

На деле, десятки их самых зимостойких, скороспелых и урожайных сортов оказываются липой.



Дарина Гулюта, юрист:

В выходные дни на этом рынке я приобрела малиновое дерево. Никогда не думала, что сама попаду в такую ситуацию, как и большинство наших потребителей. Продавцы ввели меня в заблуждение, продали товар – а платила я 30 рублей – кассовый чек мне не дали. Принесла его домой и мой муж только посмеялся и сказал, что такого дерева не существует. Это, действительно, оказалось так. Я попала, как и все потребители.

Дерево так и не выросло, засохло через неделю.



Узнать, что за ягодки минчанка прикупила, не получилось.

Вскоре растеньице дало дуба. А, между тем, о садоводах-вредителях открыто говорят те, кто с деревьями работает всю жизнь. Елена Македонская, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси»:

Днями пришёл, говорит: «Глициния у меня». А это был обыкновенный кустарник, который, когда расцвёл, через 7 лет – был никакого вида, к глицинии и близко не подходил. Тут уже просто деньги делают на нашем незнании.



Среда реализации непонятных экземпляров фауны – рынки и места несанкционированной торговли у подземных переходов. Обычно привозят один-два сорта деревьев и уже на месте вешают на них ярлыки.

Вместо хорошего сортового деревца могут продать и дикое.

Как утверждает Светлана Борисёнок, садовод с 20-летним стажем, саженцы, выращенные в Узбекистане, совершенно не подходят для Беларуси.



Светлана Борисёнок, садовод:

Естественно, южные сорта к нашей зиме менее адаптированы. Даже наши сорта, учесть прошлую весну, не выдержали. А узбекские – под видом яблони часто покупают и липу, и клён. Разное бывает. Требование семенной инспекции – обязательная бирка на саженце, где написано, кто производитель, название сорта, культура, подвой.

Это – обязательное условие.

Потратите время, деньги, в результате увидите вымерзшее растение. Но неужели белорусские садоводы готовы платить за сомнительные обещания?



Если говорить о финансовой стороне вопроса, в цене сомнительные прутики порой даже превосходят проверенные экземпляры из отечественных питомников.

Ольга Иващенко, юрист:

Рекомендую при покупке саженцев не стесняться и понимать, что законом предоставлено право потребителю требовать от продавца соответствующих сертификатов. Потребитель должен понимать, что покупая товары в местах несанкционированной торговли, он рискует. Если окажется, что товар некачественный, предъявлять претензии будет некому.



Бурную деятельность дельцы развернули и в сети.

Люди с большой фантазией придумали лилейное дерево высотой в два метра.

Оно регулярно появляется на различных сайтах, где продают клубни на фоне фотографий огромных лилий. На деле таких деревьев не существует, это лишь цветы большого размера.



Продают кудесники и семена томатного дерева.

Пять лет назад китайские ученые на нескольких корнях вырастили огромный куст помидоров и сделали фотографию. Это был научный опыт, и куст Кинг-Конг существовал в единственном экземпляре.

Тем не менее, не заблудиться в трёх грушах при выборе саженцев реально.

Главное – проверенный продавец. Есть и ещё пара хитростей.

Елена Македонская, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси»:

Очень часто идут на обман, берут горшки и высаживают. Когда Вы его берёте, чуть-чуть потянете – он тут же выскочит, потому что он не прижился, у него не оплетен корнями этот ком. Если он очень лёгкий, значит, он пересушен.

Но поскольку надежда умирает последней, коль Вы уж купили сомнительное чудо селекции, свои прутики посадите.

Будете, как Буратино – на поле чудес ждать от них шикарных слив и таких же груш.