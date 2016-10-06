Под прицелом видеокамеры: около 700 жилых домов в Минске оснащены видеонаблюдением

Смоделируем ситуацию: вы идёте с работы и у вас вдруг выхватывают сумочку. Подозрительный мужчина заходит в ваш подъезд и выносит что-то ценное. Или вдруг вы замечаете царапины на двери вашей машины во дворе. Ситуации не самые приятные, особенно, если виновник так и не найден.

В настоящее время в Минске почти 700 жилых домов оснащено видеонаблюдением. Погодные условия не влияют на техническое оборудование, а процесс записи ведётся круглосуточно. Ночью камера слежения переходит в инфракрасный режим. Запись хранится на сервере около 30 дней. А качество съемки позволяет укрупнить отдельные элементы.

Видеоматериал с оборудования помогает не только найти преступников, но и становится хорошим доказательством правонарушения. Как говорят жители домов: «Чувствуешь себя защищённым, и как будто охраняемым верным псом!».

Ни одно событие не минует объектив видеокамеры.