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Дни Санкт-Петербурга открываются в Минске

06 октября 2016 05:30
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Новости Беларуси. Дни Санкт-Петербурга начинаются 6 октября в столице. В основе двусторонних отношений экономический фундамент, поэтому

мероприятия стартуют с открытия бизнес-форума.

Официальная делегация планирует посетить ряд предприятий и наукоемких производств. Также намечено подписание соглашений о сотрудничестве в сфере поставок белорусской продовольственной продукции в северную столицу России.

А под занавес деловых встреч

вечером на площадке у городской ратуши минчан приглашают на концерт камерного оркестра Санкт-Петербурга,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Россия

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