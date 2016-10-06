Дни Санкт-Петербурга открываются в Минске

Новости Беларуси. Дни Санкт-Петербурга начинаются 6 октября в столице. В основе двусторонних отношений экономический фундамент, поэтому

мероприятия стартуют с открытия бизнес-форума.

Официальная делегация планирует посетить ряд предприятий и наукоемких производств. Также намечено подписание соглашений о сотрудничестве в сфере поставок белорусской продовольственной продукции в северную столицу России.

А под занавес деловых встреч

вечером на площадке у городской ратуши минчан приглашают на концерт камерного оркестра Санкт-Петербурга,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.