Непогода в Беларуси: обесточенные деревни, сорванные крыши, поваленные деревья

Новости Беларуси. Десятки поваленных деревьев и поврежденные автомобили. Сорванные крыши с сельхозпостроек и обесточенные деревни. Уже больше суток Беларусь находится во власти непогоды.

Порывы ветра достигали более 20 метров в секунду в Гродненской области.

Там в двух населенных пунктах сорваны крыши с ферм. Аварийные бригады продолжают восстанавливать энергоснабжение в 10 деревнях Минской области. За сутки некоторое время без света оставались жители более 300 населенных пунктов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.