Под окнами регулярно возят покойников в гробах. Минчане жалуются на фирму ритуальных услуг в жилом районе

Какими бы ни были времена, в традициях нашего народа сохраняется уважение к умершим и желание достойно проводить своих скончавшихся близких в мир иной. Именно по этой причине товары для похорон, благоустройства мест захоронения и ухода за ними пользуются постоянным спросом. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Чтобы открыть торговую точку для продажи таких товаров, не требуется крупных вложений. Достаточно легкая организация подобного бизнеса, гарантированные продажи и оборот привлекают на рынок ритуальных услуг все новых предпринимателей. Но прежде всего каждому бизнесмену следует позаботиться об аренде помещения для ритуального магазина. Согласно законодательству, такая торговая точка не может располагаться в жилом доме. А вот рядом с ним или через дорогу вроде как уже и не запрещено. И мало кто думает о том, что похоронные процессии из своих окон будут наблюдать сотни местных жителей и их дети. Так что это – нарушение закона или просто неудачное соседство? Мало кому понравится наблюдать из окон своей квартиры за похоронами, видеть, как регулярно привозят покойников в гробах. Но именно в ситуации непрекращающегося траура рискуют оказаться жильцы многоэтажки по улице Матусевича. Напротив их дома вот-вот откроется бюро ритуальных услуг.

Сергей Шуманский:

Люди возмущены: мол, им придется ежедневно нос к носу сталкиваться с погрузкой гробов в катафалки! Плюс ко всему, там гуляют их дети, проходит велосипедная дорожка. Да и в церковь, расположенную по соседству с новоиспеченным похоронным офисом, теперь придется заходить, буквально переступая через гробы и венки. Писали много жалоб. Могут ли закрыть ритуальную точку под окнами жилого дома? – подробности здесь. При этом местные через одного сетуют на нехватку в районе зданий социального назначения. Нет детсадов, поликлиник и школ. Из магазинов во дворе – всего один. Да и мест, где можно спокойно гулять с детьми, практически нет. Зато теперь появились ритуальные услуги. О перспективах странного соседства – наш репортаж.

Посмотрите, пожалуйста, какой вид открывается из окна детской комнаты. Впрочем, как и из всех других окон моей квартиры на это заведение. На этих кадрах жительница столичного района Домбровка презентует вот это серое сооружение – своеобразный подарок к майским праздникам, который получили жильцы сразу нескольких многоэтажек по улице Матусевича. В здании напротив долгое время шел ремонт, а совсем недавно туда начали заносить венки и гробы. Вывески пока нет, но ассортимент ясен и так.

Людмила, местный житель:

Нас очень волнует, что перед окнами открывается бюро ритуальных услуг со всеми вытекающими последствиями. Это продажи венков, гробов, холодильники для хранения умерших и, конечно же, психологические моменты. Для детей это большая психологическая травма проходить мимо, когда плачут люди, когда горе вокруг. И так хватает у нас всяких передряг в мире, поэтому не хотелось бы, чтобы люди, которые решили сделать нам такой сюрприз, открылись. Строительство объекта началось сразу после новогодних праздников. Только вот товары в павильоне говорят отнюдь не о радостях жизни, а скорее о бренности бытия. Видеть гробы, памятники и венки местные не хотят. И хотя похороны как часть жизни здесь никто не отрицает, постоянного напоминания о людских скорбях хотели бы избежать. Больше всего местные переживают, что рядом с местом так называемого «вечного бизнеса» проходит маршрут школьников.

Олег Дубовик, местный житель:

В каждом подъезде по 10-11 многодетных семей. Мы проглотили, что у нас нет школы, нет садика, очень далеко приходится возить детей, минимально 2 километра каждое утро, и забирать. Мы проглотили, что нет никаких площадок, нет никаких зон отдыха. Мы не хотим по дороге в магазин видеть какие-то ритуальные услуги, венки и прочую атрибутику, что связано с этим. Кому же из родителей безразлично, что ежедневно отпечатывается в сознании их детей траурная процессия? Никто не хочет, чтобы их чадо росло под рыдания плачущих на похоронах людей. Обитатели многоэтажек, живущие вблизи скорбной конторы, в негодовании. Ведь у них на это еще как минимум несколько причин.

Людмила:

Мы понимаем, что это их бизнес, но я как человек, который более 20 лет занимается недвижимостью, знаю, что мы тоже теряем в продажах наших квартир, потому что минимум на несколько тысяч долларов цена упадет. Строение на Матусевича 33/3 находится в частной собственности. Здесь когда-то располагалось СТО. Однако еще в 2022 году автомастерская закрылась, а в здании началась масштабная реконструкция. Виктория Симоненко с семьей живет прямо напротив бюро ритуальных услуг. На ее глазах и зарождался «вечный бизнес».

Виктория Симоненко, местный житель:

В 2022 году в мае поползли слухи по району, что планируется открывать ритуальные бюро, притом не только торговый объект по продаже атрибутики, а также ритуальный зал и хранение гробов. Мы отправили запрос в администрацию Фрунзенского района. 24 мая мы получили ответ, что помещение принадлежит ИП, назначение объекта здания – для специализированной розничной торговли.

Жильцам абсолютно понятно: у местной власти нет законных оснований не разрешать индивидуальному предпринимателю оказывать комплекс ритуальных услуг по этому адресу. Нет так нет. Но каждого одолевают сомнения: как проявляющему интерес к окружающему миру сынишке или дочурке объяснять, глядя на гробы и поминальные действия, что смерть – это естественный процесс в жизни людей и природы? Одним словом, считают местные, покойным здесь не место. Олег Дубовик:

Я хотел бы задать вопрос всем руководителям, которые принимали решение о возможности таких услуг: чем они руководствовались, когда решали, что этому району молодому, в одном квартале более 3 тысяч детей, нужно под окнами столь специфическое заведение, которое предоставляет услуги. Тут не только продажа венков, гробов, а тут еще сфера услуг, что привезли, переодели. Он лежал, грубо говоря, сутки – увезли. Постоянный трафик, разгрузка-загрузка. Как-то это закрыть они даже не подумали. Пожалуй, установка забора и впрямь могла бы решить конфликт между представителями похоронного бизнеса и собственниками близлежащих квартир. Могла бы в самом начале. Только вот сейчас возмущенные люди на такой исход уже не согласны.

Елена, местный житель:

Мы все в недоумении на самом деле, у нас планировали здесь другие здания, сооружения. Вот это тонкосуконный комбинат обанкротился, присоединился к камвольному комбинату, мы знали, что по проекту его должны были перенести за кольцевую, то есть должны были быть торговый центр, оздоровительное что-то для детей. Эти работы мы за 10 лет не увидели, а только выросло вот это здание. Венки, слезы, причитания – и мы невольно становимся соучастниками скорби. Дома на Матусевича сдавали около десяти лет назад, подчеркивают собравшиеся. Если бы они тогда знали, что напротив через узкую дорогу откроется ритуальный зал, то, может быть, даже и не строили здесь квартиры. Люди убеждены: ритуальные кортежи, которые совсем скоро будут разъезжать вблизи их домов, просто неуместны.