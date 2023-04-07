Писали много жалоб. Могут ли закрыть ритуальную точку под окнами жилого дома?

Какими бы ни были времена, в традициях нашего народа сохраняется уважение к умершим и желание достойно проводить своих скончавшихся близких в мир иной. Именно по этой причине товары для похорон, благоустройства мест захоронения и ухода за ними пользуются постоянным спросом. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Чтобы закрыть ритуальную точку под окнами, местные жители готовы писать жалобы во всевозможные инстанции. Соответствующие письма по поводу мрачного соседства активисты уже направляли и в Администрацию Президента, и в Комитет госконтроля. Ну и, конечно, в адрес районной исполнительной власти.

Виктория Симоненко, местный житель:

15 марта мы записались на прием к главе администрации Фрунзенского района, но потом опять-таки узнали, что 14 числа будет выездной прием в школе, мы туда тоже подъехали с супругом, рассказали ситуацию. Со слов главы Фрунзенского района, он был совершенно не в курсе, что там планируется, не знал, что там ведется реконструкция. Что там будет конкретно, он не знал, сказал, что разберется. Мы оставили одно обращение, в котором просили указать назначение объекта, назначение земли, на которой находится объект, и другую информацию по объекту, она не требует дополнительного рассмотрения, но по сегодняшний ответа на свои обращения мы не получили. Не получили ответа местные и от самих владельцев бизнеса. Возмущенные жители Домбровки не единожды искали встречи хоть с кем-то из руководства похоронного бюро, но все безрезультатно. Застать на объекте удавалось лишь строителей и сторожа. Вот и сейчас, заручившись поддержкой телекамеры, инициативная группа решила попытать счастья. Дверь снова оказалась заперта. К слову, случаи, когда траурные атрибуты продают в шаговой доступности или, еще хуже, в самих жилых домах, встречаются повсеместно. И сейчас, отмечают юристы, законодатели на стороне противников похоронных контор.