Писали много жалоб. Могут ли закрыть ритуальную точку под окнами жилого дома?
Какими бы ни были времена, в традициях нашего народа сохраняется уважение к умершим и желание достойно проводить своих скончавшихся близких в мир иной. Именно по этой причине товары для похорон, благоустройства мест захоронения и ухода за ними пользуются постоянным спросом. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Чтобы закрыть ритуальную точку под окнами, местные жители готовы писать жалобы во всевозможные инстанции. Соответствующие письма по поводу мрачного соседства активисты уже направляли и в Администрацию Президента, и в Комитет госконтроля. Ну и, конечно, в адрес районной исполнительной власти.
Виктория Симоненко, местный житель:
15 марта мы записались на прием к главе администрации Фрунзенского района, но потом опять-таки узнали, что 14 числа будет выездной прием в школе, мы туда тоже подъехали с супругом, рассказали ситуацию. Со слов главы Фрунзенского района, он был совершенно не в курсе, что там планируется, не знал, что там ведется реконструкция. Что там будет конкретно, он не знал, сказал, что разберется. Мы оставили одно обращение, в котором просили указать назначение объекта, назначение земли, на которой находится объект, и другую информацию по объекту, она не требует дополнительного рассмотрения, но по сегодняшний ответа на свои обращения мы не получили.
Не получили ответа местные и от самих владельцев бизнеса. Возмущенные жители Домбровки не единожды искали встречи хоть с кем-то из руководства похоронного бюро, но все безрезультатно. Застать на объекте удавалось лишь строителей и сторожа. Вот и сейчас, заручившись поддержкой телекамеры, инициативная группа решила попытать счастья. Дверь снова оказалась заперта. К слову, случаи, когда траурные атрибуты продают в шаговой доступности или, еще хуже, в самих жилых домах, встречаются повсеместно. И сейчас, отмечают юристы, законодатели на стороне противников похоронных контор.
Алексей Лученок, председатель общественного объединения «Общество защиты прав потребителей «Оплот»:
В данной ситуации в соответствии с пунктом 9-м статьи 21-й Жилищного кодекса Республики Беларусь размещение похоронных бюро, магазинов по продаже ритуальных принадлежностей в жилых домах запрещается. Однако в отдельно стоящих зданиях, которые имеют статус нежилых помещений, такое размещение, конечно, возможно и законом не запрещено. Но в любом случае соседство с похоронным бюро, конечно, негативно будет влиять на психику жильцов. Можно говорить о том, что возможно подать исковое заявление в суд при наличии оснований, именно создающих опасность для окружающих, для граждан, детей, о запрещении осуществлять деятельность, которой занимается данное похоронное бюро.
Под окнами регулярно возят покойников в гробах. Минчане жалуются на фирму ритуальных услуг в жилом районе – подробности здесь.
Возмущенные жильцы уже в следующий четверг собираются на личный прием к главе администрации Фрунзенского района. Если вопрос не решится, то хозяева как минимум трех сотен квартир намерены подать коллективный иск в суд. Потому что мертвым не место среди живых.