Под новый год минчане на продукты тратят по 300 долларов за раз

Новости Беларуси. Как встретишь - так и проведешь — согласно этой примете аккурат за несколько дней до годового перехода запускается механизм предновогодней шопомании. Магазины, пользуясь случаем, расставили свои рекламные ловушки. Акции, скидки, распродажи.

Ольга Миронова, заведующая универсамом:

Со своей стороны делаем не 30% накрутку на большинство групп товаров, а даже 10%, а на некоторые товары даже 5%. Покупатели стараются, чтобы стол был действительно праздничным. Видно, что более дорогостоящий, более интересны товар, что-то новое стараются попробовать. На Новый год это всегда ощущается. Самый большой чек, наверное, в районе 2,5 миллионов, но у нас же и магазин - не гипермаркет.

Приличная уценка притупляет внимание на сроках годности. И недобросовестные продавцы пользуются тем, что покупатели в предновогодней эйфории сметают все, лишь бы влезло в тележку. Но и как правило, если покупатель обнаружил уже дома некачественный продукт, в канун праздников это становится второстепенным. Возвращаются в магазин, чтобы обменять просрочку единицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Тимошенко, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Нельзя сказать, что в предпраздничную торговлю у нас было зафиксировано большее количество случаев реализации той или иной группы товаров с истекшим сроком годности.

Контрольным закупкам дан старт. Главное, чтобы в погоне за количеством не пострадало качество.

Вот 82-летний профессор забежал в универсам за красной рыбой. А нигериец Маки уже отправился в последний шоп-поход. К празднику все готово, на столе будет африканский суп, нужен главный ингредиент — куриные бедрышки.

Мандарины, любимый «горошек», шпроты и селедка под шубой — лишь на первое. Икра, ананасы, рябчики и даже блюда еще пикантние — уже далеко не деликатесы. На праздничный стол люди, очевидно, не скупятся.

Минчанка:

Дети мои решили сделать японский стол. Сделали самостоятельно суши, морепродукты. Внучки заказали шашлык. У каждого свое!

В последние дни 2012 некоторые магазины даже продлили рабочий день, чтобы каждый мог утолить жажду предновогоднего шопинга.