«Захотелось выйти на заставу, послужить»: 8 июня присягу принесли более 500 пограничников нового поколения

Новости Беларуси. Более полутысячи новобранцев пограничной службы 8 июня произнесли слова присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественному ритуалу предшествовали напряженные недели курса начальной военной подготовки.

Илья Морозов, курсант внештатного учебного пункта:

Для меня самым важным событием сегодня была военная присяга, которую я торжественно принял. Эти две недели, которые были до присяги, были очень сложными, интересными. Очень много интересных вещей узнал. Захотелось выйти на рубеж границы, на саму заставу, послужить. Понять, что такое настоящая служба.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Те знания, которые получены на гражданке – водители, электромеханики, монтеры, инженеры – мы полностью трансформируем в свою пограничную службу, укрепляем спецификой. И они достойно применяют их на наших границах.