Под Борисовом прошла реконструкция победоносной битвы армии Кутузова против армии Наполеона

Новости Беларуси. Историческая битва прошла под Борисовом. Театр военных действий развернулся, как и 200 лет назад, на Брилевском поле. Именно здесь русская армия под командованием Михаила Кутузова нанесла сокрушительное поражение армии Наполеона при переходе через Березину.

Понаблюдать за действом приехали потомки участников тех боев, а также дипломаты из разных стран. В память о погибших в войне в костеле Рождества Девы Марии прошло богослужение.

А на Брилевском поле — митинг-реквием, во время которого венки одновременно возложили к трем памятникам — русским и французским солдатам и к знаку «Скорбь и поклонение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урок истории под открытым небом. Ежегодно на Брилевском поле собираются те, для кого делом чести является почтить память погибших в войне 1812 года. Среди которых были не только белорусы и французы, но и представители других народов.

Шарль задумчиво всматривается вдаль, в сторону Березины. Возможно, на этом месте когда-то стоял и принимал судьбоносное решение его далекий предок — сам Наполеон Бонапарт. Шарль — его племянник в 5 колене.

Шарль Наполеон, потомок Наполеона Бонапарта:

Меня переполняют эмоции. Здесь погибло столько людей. События того времени — это пример того, как нужно строить мир. Мир между народами. Слово Березина для меня ассоциируется не с поражением в битве, а с переменами к лучшему.

Земля на Брилевском поле содрогается вновь, к счастью, сегодня, в мирных целях. Слышится топот лошадей, гремит за залпом залп. Люди различных возрастов, с оружием в руках в форме гренадеров, гусар воссоздают картину кровопролитного сражения.

Кстати, роль противника играют настоящие французы. К примеру, Грегори Боер — не актер, а сотрудник компьютерной фирмы во Франции вместе со своими коллегами он приехал в Беларусь ради того, чтобы принять участие в реконструкции боя 1812 года.

Грегори Боер, участник исторической реконструкции:

Приятно принимать участие в этой постановке. Очень хорошая организация, доброжелательный прием.

За ходом театрализованного военного сражения с волнением наблюдают и потомки русских генералов. Галина Васильевна — пра-пра-правнучка генерала Петра Карнилова, который вёл бой с вражеским авангардом на правом берегу Березины. Часами о своем пра-пра-прадеде может рассказывать и Андрей Сеславский.

Галина Васильевна, потомок генерала Петра Карнилова:

Когда шло описание Березины, я с детских лет дрожала, мне было так страшно, когда он один стоял против всей бегущей армии Наполеона.

А эти трое мужчин из Швейцарии совершили целый поход в знак памяти о событиях 1812 года. Две недели они шли пешком к Брилевскому полю из Вильнюса.

Тони Фриш:

Мы рады, что у нас есть возможность быть здесь и видеть реконструкцию боя на Брилевском поле. Мы помним историю, наш народ тоже очень много страдал во время этой войны.