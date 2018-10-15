«Почувствовала страх и неуверенность». Эксперимент СТВ: как себя ведёт человек, лишённый возможности видеть?

Новости Беларуси. 15 октября – Международный день белой трости. В этот день во всем мире принято напоминать обществу о внимании к людям с нарушениями зрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белая трость уже давно стала не только глазами незрячего человека, но еще и сигналом о помощи. В этом лично убедились социальные работники в Гродно, когда с повязкой на глазах попытались зайти в троллейбус. Именно так, а никак иначе – на собственном опыте – можно понять проблемы человека, который не видит.

Валерий Будник на остановке общественного транспорта внимательно прислушивается ко всем звукам: как подъезжает машина, автобус это или троллейбус, какой номер называют люди. У мужчины с детства были проблемы со зрением, полностью его лишился 10 лет назад. С тех пор он постигает мир на ощупь.

Валерий Будник, житель Гродно:

В транспорте, место когда предлагают, говорят: «Садитесь, там есть место. А где – там? Непонятно. Что чувствует человек, лишенный возможности видеть? В гродненском эксперименте предложили принять участие социальным работникам. Место привычное – троллейбус. Но стоит надеть на глаза повязку, и мир становится словно чужим – рассказывают волонтеры.

Инна Курило уже шесть лет помогает людям с ограниченными возможностями. Правда, поменяться ролями с незрячим человеком ей пришлось впервые.

Инна Курило, заведующий отделом Центра социального обслуживания населения Ленинского района Гродно:

Ты уже где-то потерян, не можешь сориентироваться толком, потому что очень много препятствий на пути. Я лично почувствовала страх и неуверенность. Такой интерактивный курс обучения займет неделю. За это время расскажут о многих нюансах. Например, о том, что не стоит повышать голос при разговоре с незрячим, ведь у него проблемы со зрением, а не слухом; как корректно предупредить о пятне на рубашке, не забывая о правилах этики.

Елена Михневич, инструктор Гродненской областной организации общественного объединения «БелТИЗ»:

Зачастую возникает барьер с использованием слова «смотри» по той простой причине, что испытываешь дискомфорт: не знаешь, использовать его или нет. Ведь человек ничего не видит, как он будет смотреть? На самом деле, люди незрячие используют слово «смотри» сами в полной мере и во всех областях своей жизни.

Галина Буро, СТВ:

Здесь представлены приборы-помощники для незрячего человека: говорящие весы, тонометр, градусник. А этот прибор, сделанный в Беларуси, предназначен для определения уровня жидкости в стакане. Ведь незрячему человеку нелегко понять, в какой момент наполнится кружка. Когда емкость будет полной, можно услышать характерный звук.