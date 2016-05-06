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6 мая в Минске наградят победителей конкурса на соискание Премии Правительства за достижения в области качества

06 мая 2016 06:08
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Новости Беларуси. В Национальной библиотеке 6 мая наградят победителей конкурса на соискание Премии Правительства за достижения в области качества. Почетные награды получат лучшие из лучших. Те, кто выпускают действительно конкурентоспособную продукцию.

Конкурс проводится уже в 17 раз. За это время его лауреатами стали две сотни организаций практически всех сфер экономики. В 2016 году в списке победителей шесть лауреатов, 18 предприятий подтвердили свое звание повторно, а также пять дипломантов. Они представляют нефтехимическую, пищевую, строительную, транспортную и другие отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Премии правительства Беларуси

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