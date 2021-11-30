Почти треть переформатировала свою работу. В Беларуси упраздняется частная адвокатская практика

Новости Беларуси. С 30 ноября белорусским адвокатам запрещена частная практика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В силу вступает обновленный закон об адвокатуре. Теперь деятельность осуществляется только в форме юридической консультации.

К этому моменту практически все адвокатские бюро ликвидированы, специалисты из них перешли работать в юридические консультации. Такое упразднение частной адвокатской практики со стороны государства позволит сохранить более жесткий административный контроль за их работой.