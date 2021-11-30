Почти треть переформатировала свою работу. В Беларуси упраздняется частная адвокатская практика
Новости Беларуси. С 30 ноября белорусским адвокатам запрещена частная практика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В силу вступает обновленный закон об адвокатуре. Теперь деятельность осуществляется только в форме юридической консультации.
К этому моменту практически все адвокатские бюро ликвидированы, специалисты из них перешли работать в юридические консультации. Такое упразднение частной адвокатской практики со стороны государства позволит сохранить более жесткий административный контроль за их работой.
Изменится и алгоритм взаимодействия с клиентом. В настоящее время в Беларуси насчитывается более 2 000 адвокатов, из них более 700 трудились в адвокатских бюро или индивидуально. Таким образом, почти трети из них пришлось переформатировать свою работу кардинальным образом.