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Почти треть переформатировала свою работу. В Беларуси упраздняется частная адвокатская практика

30 ноября 2021 06:58
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Новости Беларуси. С 30 ноября белорусским адвокатам запрещена частная практика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В силу вступает обновленный закон об адвокатуре. Теперь деятельность осуществляется только в форме юридической консультации.  

Почти треть переформатировала свою работу. В Беларуси упраздняется частная адвокатская практика-1

К этому моменту практически все адвокатские бюро ликвидированы, специалисты из них перешли работать в юридические консультации. Такое упразднение частной адвокатской практики со стороны государства позволит сохранить более жесткий административный контроль за их работой.  

Почти треть переформатировала свою работу. В Беларуси упраздняется частная адвокатская практика-4

Изменится и алгоритм взаимодействия с клиентом. В настоящее время в Беларуси насчитывается более 2 000 адвокатов, из них более 700 трудились в адвокатских бюро или индивидуально. Таким образом, почти трети из них пришлось переформатировать свою работу кардинальным образом.  

# Закон # общество # Фотофакт

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