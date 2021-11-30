Выезда из Беларуси ожидают более 4000 фур. Что их задерживает?

Новости Беларуси. Ситуация на границе сказывается теперь в том числе и на водителях большегрузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очереди растут. А сопредельные стороны объяснения подобным пропускным задержкам не дают. По данным сайта Госпогранкомитета, выезда из Беларуси ожидает свыше 4 000 фур.

Самое напряженное и проблемное литовское направление – почти 2 500 автомобилей, ожидающих пропуска. Плюсует очередь и на белорусско-латвийском направлении – больше 100 машин за сутки. На польском направлении очереди выстроились в пунктах пропуска «Берестовица» и «Козловичи» – свыше 400 большегрузов.

Александр Войтеховский, первый заместитель начальника Брестской таможни:

Таможенными органами Республики Беларусь предпринимаются все необходимые меры, направленные на выполнение норм по пропуску транспортных средств в двустороннем соглашении. В частности за последние сутки в пункте пропуска «Козловичи» на въезд принято более 1 100 транспортных средств. В Польшу же убыло на 20 % меньше.