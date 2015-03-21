Почетному Патриаршему экзарху всея Беларуси Филарету исполняется 80 лет

Новости Беларуси. Почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси Филарету 21 марта исполняется 80 лет. С юбилеем Владыку поздравил президент Александр Лукашенко. Усилиями первого Экзарха восстановлены исторические святыни, воздвигнуты новые храмы. Его большой личный вклад в духовное возрождение отмечен высокими государственными наградами.

С его имени началась история Белорусской Православной Церкви. Благодаря его начинаниям религия занимает почетное место в жизни нашей страны. Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх Всея Беларуси Филарет вот уже два года находится на заслуженном отдыхе. А построенные с его благословения церкви и храмы неустанно напоминают о том неоценимом духовном наследии, которое нам оставил этот человек.

Свою праведную деятельность на белорусской земли Владыко начал с возрождения духовной школы. Диалог между наукой и религией, что по тем временам было немыслимо, Филарет начал с восстановления Минской Духовной семинарии.

Под его патронажем прошла первая научно-религиозная конференция. С его благословения на белорусский язык переведены 4 Евангелия, тома богослужебной литературы, а в храмах и сегодня служат литургии на «роднай мове».

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский:

Як добра, што на набажэнствах ці на канферэнцыях вы разам. Як добра, што вы адным голасам прамаўляеце, бароніце хрысціанскія каштоўнасці. Людзям гэта вельмі падабаецца, у гэтым вялікая заслуга мітрапаліта Філарэта, што ў нас такі добры міжканфесійны клімат.

В истории современной Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх Всея Беларуси принимал активное участие в жизни страны, ставшей для него родным домом.

Он встречался с посланниками веры со всего мира, был в центре внимания значимых событиях политики, участвовал в благотворительных акциях и всегда восхищался белорусским народом.

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх Всея Беларуси:

Меня поражает и обвораживает вот эта простота народа. Подходят простые женщины, мужички, складывают свои руки под благословение. А руки эти! Хлебопашцев руки!

До приезда митрополита Филарета по всей Беларуси действовало только 370 православных церквей, а священников было и того меньше. Сегодня Белорусская православная церковь — это десятки религиозных конфессий и направлений, более тысячи приходов, церквей и храмов.

Он — герой Беларуси. И дело не только в награде. За этим званием вера и душевная благодать миллионов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В 2006 году ему было присвоено звание «Герой Беларуси».

С юбилеем митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Вы всегда призывали к христианской любви, миру и общественному согласию. Не случайно Ваша архипастырская и общественная деятельность снискала высокое признание государственной власти и белорусского народа. Мы знаем Вас не только как выдающегося проповедника, педагога, ученого-теолога, но и как искреннего и открытого человека.