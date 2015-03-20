51 день до Великой Победы: 20 марта 45-го после успешных наступлений войск Украинского фронта немецкая армия была отброшена на 50 километров

Новости Беларуси. 51 день до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. 20 марта 1945 после успешных наступлений войск Украинского фронта немецкая армия была отброшена на 50 километров, а в ходе Венской операции войска противника утратили путь отступления на Запад. Немецко-фашистская группировка в Восточной Пруссии была ликвидирована, советская армия отстояла новые города.

Тем временем на территории освобожденной Беларуси продолжают восстанавливать мирный ритм жизни. Постепенно налаживается медицинское обслуживание, в кратчайшие сроки строятся приюты для детей, детство которых украла война, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.