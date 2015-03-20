История о том, как исполнилась мечта поющей бабушки Лиды из метро, потрясла Интернет

Новости России. На неделе эта трогательная история взорвала Интернет. Все началось со случайной встречи в метро.

Российский журналист Александр Черных на станции метро «Пушкинская» увидел бабушку у газетного киоска. Она стояла и рассматривала глянцевый журнал. 17 марта на своей странице в Facebook Александр опубликовал подробности этой встречи. Ее искали десятки журналистов. За поисками пристально следили тысячи пользователей в соцсетях. Искали и нашли. Причем совершенно случайно. Главный редактор проекта barev.today случайно встретила женщину в центре Москвы, когда та слушала уличных музыкантов.

Лидия Ивановна (в интервью barev.today ): Я очень люблю французов. Пою на французском языке, на ломаном. А слова приблизительно пою. Мне нравится французский язык, красивый. Я нигде не училась пению, это все благодаря радиоточке. Юрий Левитан объявлял, воздушная тревога. Я помню этот голос, хоть мне и было 2-3 года. Я, кстати, помню некоторые немецкие песни оттуда.

Благодаря активному участию пользователей соцсетей информация о Лидии Ивановне дошла до шансонье Шарля Азнавура. Он подтвердил свое намерение встретиться с бабушкой Лидой.

Кристина Саркисян, пресс-атташе Азнавура в России (в комментарии РИА-Новости):

Шарль Азнавур был очень тронут, он готов встретиться с Лидией Ивановной после концерта, пообщаться и сфотографироваться на память. Организаторы концерта пообещали предоставить ей билет, но пока Лидия Ивановна, которую удалось найти, не соглашается идти на концерт, она стесняется.

Теперь дело за малым: уговорить Лидию Ивановну придти на этот самый концерт. Александр Черных написал, что не оставляет надежды уговорить скромную пенсионерку встретиться с кумиром.