Есть и тренажёрный зал. В Ошмянах для молодых таможенников открыли новое общежитие

Новости Беларуси. В Ошмянах открыли общежитие для таможенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда-то это было старое административное здание, его полностью переделали: от внутренней перепланировки до перекладки всех инженерных сетей.

Общежитие сделали блочного типа с современной начинкой. Помещения уже с бытовой техникой, оборудованы кухни, есть и тренажерный зал. Проект реализован за счет собственных средств Гродненской региональной таможни.

Екатерина Лизура, инспектор таможенного поста «Каменный Лог»:

Для людей, которые не являются местными, я считаю, что это было крайней необходимостью, потому что все-таки жить где-то надо, а снимать жилье за свой счет молодому сотруднику не совсем прибыльно и не совсем удобно. Это новое общежитие, поэтому нам здесь вполне комфортно, тем более я нахожусь в комнате со своими одногруппницами, с которыми училась четыре года.

Елена Кутель, инспектор таможенного поста «Котловка»:

Условия в общежитии, конечно же, хорошие. В основном это комнаты по три человека. Комнаты большие, просторные, уютные. Главный плюс, наверное, в том, что нас на работу возит транспорт.