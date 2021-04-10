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Есть и тренажёрный зал. В Ошмянах для молодых таможенников открыли новое общежитие

10 апреля 2021 13:00
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Новости Беларуси. В Ошмянах открыли общежитие для таможенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда-то это было старое административное здание, его полностью переделали: от внутренней перепланировки до перекладки всех инженерных сетей.

Есть и тренажёрный зал. В Ошмянах для молодых таможенников открыли новое общежитие-1

Общежитие сделали блочного типа с современной начинкой. Помещения уже с бытовой техникой, оборудованы кухни, есть и тренажерный зал.

Проект реализован за счет собственных средств Гродненской региональной таможни.

Есть и тренажёрный зал. В Ошмянах для молодых таможенников открыли новое общежитие-4

Екатерина Лизура, инспектор таможенного поста «Каменный Лог»:
Для людей, которые не являются местными, я считаю, что это было крайней необходимостью, потому что все-таки жить где-то надо, а снимать жилье за свой счет молодому сотруднику не совсем прибыльно и не совсем удобно. Это новое общежитие, поэтому нам здесь вполне комфортно, тем более я нахожусь в комнате со своими одногруппницами, с которыми училась четыре года.

Есть и тренажёрный зал. В Ошмянах для молодых таможенников открыли новое общежитие-7

Елена Кутель, инспектор таможенного поста «Котловка»:
Условия в общежитии, конечно же, хорошие. В основном это комнаты по три человека. Комнаты большие, просторные, уютные. Главный плюс, наверное, в том, что нас на работу возит транспорт.

Есть и тренажёрный зал. В Ошмянах для молодых таможенников открыли новое общежитие-10

Новое общежитие рассчитано на 40 человек. В него заселились молодые специалисты, которые сразу после окончания вузов приступили к работе на таможенных постах «Каменный Лог», «Котловка» и «Ошмянский».

# Социальная инфраструктура # общество # Екатерина Лизура # Елена Кутель # Фотофакт

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