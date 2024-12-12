Почему возникает эрозия зубной эмали? Объяснила врач

Эрозия зубов – серьезное заболевание полости рта, которое вызвано разрушением эмали под воздействием кислотных веществ. Эрозия зубов может возникать из-за расстройства пищевого поведения, употребления кислых продуктов и напитков, а также некоторых лекарств.
Диана Штейнберг, врач-стоматолог клиники «Мерси»:
Образ жизни современного человека приводит к тому, что эрозия эмали наблюдается у каждого десятого пациента стоматологических клиник. Заболевание является серьезным эстетическим дефектом, сопровождается повышенной чувствительностью к перепадам температур. Без лечения может стать причиной быстрого разрушения зубов.
Заболевание начинается с того, что кислоты, содержащиеся в пище или напитках, начинают разъедать эмаль, делая ее более мягкой и подверженной разрушению. Постепенно поверхность зубов становится более шероховатой, что увеличивает риск образования кариеса. Кроме того, эрозия зубов может привести к ухудшению внешнего вида зубов, так как эмаль приобретает желтоватый оттенок.
Диана Штейнберг:
Прежде всего, диета, присутствие в рационе большого количества кислот ведет к деминерализации эмали. Это могут быть цитрусовые соки, кислые соусы, маринады, ягоды. Кислоты могут попасть в ротовую полость в результате регулярной рвоты, например, при РПП.
Одной из основных причин развития эрозии считается недостаточный уход за полостью рта. Нерегулярный уход, неправильное использование щетки и игнорирование зубной нити – все это может привести к ускоренному разрушению эмали и развитию эрозии.
Диана Штейнберг:
Признаки эрозии распознать неопытному человеку сложно. Обычно стоматолог обращает внимание на следующие симптомы: изменение блеска эмали. В норме она словно лакированная, хорошо отражает свет. При эрозии поверхность эмали становится матовой, на поверхности зубов заметны беловатые пятна, которые придают зубу неоднородный оттенок, эмаль приобретает серовато-желтый оттенок. Также появляется повышенная реакция зубов на горячую, холодную, кислую пищу. Повышена истираемость эмали, которая хорошо заметна в местах плотного соприкосновения поверхности зубов.
Для предотвращения эрозии зубов важно следить за своим рационом, исключить из него кислотные продукты и напитки. На приеме врач-стоматолог проведет осмотр и определит степень разрушения эмали, после чего назначит необходимое лечение.
Диана Штейнберг:
Для укрепления эмали и снижения чувствительности покрывают зубы препаратами фтора и кальция. При более сложных повреждениях необходимо проводить реставрацию зубов. При поражении вестибулярной поверхности выполняют реставрацию прямым, например, композитные виниры, или непрямым методом – керамические виниры. При тяжелой стадии, при убыли ткани, вызванной нервной булимией или анорексией, при значительном разрушении коронок проводят протезирование.
Предупредить эрозию зубов намного проще, чем лечить ее последствия. Поэтому следите за своим рационом, ухаживайте за полостью рта и регулярно посещайте стоматолога. Красивая улыбка – это ваша визитная карточка.
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