Почему возникает эрозия зубной эмали? Объяснила врач

Эрозия зубов – серьезное заболевание полости рта, которое вызвано разрушением эмали под воздействием кислотных веществ. Эрозия зубов может возникать из-за расстройства пищевого поведения, употребления кислых продуктов и напитков, а также некоторых лекарств.

Диана Штейнберг, врач-стоматолог клиники «Мерси»:

Образ жизни современного человека приводит к тому, что эрозия эмали наблюдается у каждого десятого пациента стоматологических клиник. Заболевание является серьезным эстетическим дефектом, сопровождается повышенной чувствительностью к перепадам температур. Без лечения может стать причиной быстрого разрушения зубов.

Заболевание начинается с того, что кислоты, содержащиеся в пище или напитках, начинают разъедать эмаль, делая ее более мягкой и подверженной разрушению. Постепенно поверхность зубов становится более шероховатой, что увеличивает риск образования кариеса. Кроме того, эрозия зубов может привести к ухудшению внешнего вида зубов, так как эмаль приобретает желтоватый оттенок.

Диана Штейнберг:

Прежде всего, диета, присутствие в рационе большого количества кислот ведет к деминерализации эмали. Это могут быть цитрусовые соки, кислые соусы, маринады, ягоды. Кислоты могут попасть в ротовую полость в результате регулярной рвоты, например, при РПП.

Одной из основных причин развития эрозии считается недостаточный уход за полостью рта. Нерегулярный уход, неправильное использование щетки и игнорирование зубной нити – все это может привести к ускоренному разрушению эмали и развитию эрозии.

Диана Штейнберг:

Признаки эрозии распознать неопытному человеку сложно. Обычно стоматолог обращает внимание на следующие симптомы: изменение блеска эмали. В норме она словно лакированная, хорошо отражает свет. При эрозии поверхность эмали становится матовой, на поверхности зубов заметны беловатые пятна, которые придают зубу неоднородный оттенок, эмаль приобретает серовато-желтый оттенок. Также появляется повышенная реакция зубов на горячую, холодную, кислую пищу. Повышена истираемость эмали, которая хорошо заметна в местах плотного соприкосновения поверхности зубов.