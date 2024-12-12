Символ бескорыстия и единения – 16 декабря в Витебске стартует республиканский марафон «Наши дети»

Символ бескорыстия и единения. Уже 16 декабря в Витебске торжественно будет дан старт республиканскому благотворительному марафону «Наши дети». Далее эстафету добрых дел подхватит вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трогательный проект, инициированный Президентом, уже почти 30 лет является неотъемлемой новогодней традицией в Беларуси. А маленькие жители нашей страны, в первую очередь воспитанники детских домов, школ-интернатов, приютов, пациенты больниц и реабилитационных центров, получают подарки и необходимую помощь. Главная цель – наполнить сердца детей верой в чудеса. Исполнять желания ребят готовятся взрослые. У каждого будет возможность примерить на себя роль Деда Мороза.

Елена Войтехович, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Традиционно в рамках акции «Наши дети» запланирован ряд мероприятий, таких как «Главная елка» во Дворце Республики, в которой принимает участие глава государства. Также это Республиканский новогодний бал во Дворце Независимости с участием главы государства и более 330 учащихся, студентов учреждений высшего образования, среднего специального, профессионально-технического, а также старших классов учреждений общего среднего образования.

Ежегодно добрый марафон охватывает свыше одного миллиона маленьких белорусов по всей стране. Завершится 15 января 2025 года. Без внимания не останется никто.