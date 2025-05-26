Тренажёры и воркаут-площадки – узнали, какие пляжные виды спорта популярны у минчан

Современные люди живут в бешеном ритме, особенно это чувствуется в городах. В летный период все стараются набраться сил и энергии, насладиться хорошей погодой и попробовать новые развлечения. Городские службы готовят объекты торговли, общепита и пляжи к летнему сезону.

О том, чем готовы удивить жителей столицы и туристов, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Люди зачастую на пляжах не только отдыхают, а в том числе занимаются физической активностью. Какие виды спорта наиболее популярны среди минчан?