Тренажёры и воркаут-площадки – узнали, какие пляжные виды спорта популярны у минчан

Современные люди живут в бешеном ритме, особенно это чувствуется в городах. В летный период все стараются набраться сил и энергии, насладиться хорошей погодой и попробовать новые развлечения. Городские службы готовят объекты торговли, общепита и пляжи к летнему сезону.
О том, чем готовы удивить жителей столицы и туристов, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Люди зачастую на пляжах не только отдыхают, а в том числе занимаются физической активностью. Какие виды спорта наиболее популярны среди минчан?
Марина Макарова, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Мы на каждом пляже установили тренажеры. Есть пляжи, на которых есть воркаут-площадки. Что касается конкретных видов спорта, на каждом пляже есть столы для тенниса. Практически на каждом пляже, на некоторых даже по несколько площадок для волейбола. Люди могут прийти. Пляжный волейбол – это тоже достаточно популярное направление. На первом пляже будет впервые площадка для занятия пляжным футболом. В принципе, если это станет достаточно активным, популярным видом, будем смотреть. Возможно, такие площадки появятся и на других пляжах.
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