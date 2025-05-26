Прямой эфир

Тренажёры и воркаут-площадки – узнали, какие пляжные виды спорта популярны у минчан

26 мая 2025 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Современные люди живут в бешеном ритме, особенно это чувствуется в городах. В летный период все стараются набраться сил и энергии, насладиться хорошей погодой и попробовать новые развлечения. Городские службы готовят объекты торговли, общепита и пляжи к летнему сезону.

О том, чем готовы удивить жителей столицы и туристов, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Люди зачастую на пляжах не только отдыхают, а в том числе занимаются физической активностью. Какие виды спорта наиболее популярны среди минчан?

Тренажёры и воркаут-площадки – узнали, какие пляжные виды спорта популярны у минчан-2

Марина Макарова, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Мы на каждом пляже установили тренажеры. Есть пляжи, на которых есть воркаут-площадки. Что касается конкретных видов спорта,  на каждом пляже есть столы для тенниса. Практически на каждом пляже, на некоторых даже по несколько площадок для волейбола. Люди могут прийти. Пляжный волейбол – это тоже достаточно популярное направление. На первом пляже будет впервые площадка для занятия пляжным футболом. В принципе, если это станет достаточно активным, популярным видом, будем смотреть. Возможно, такие площадки появятся и на других пляжах.

Подробности смотрите в видео.

# Марина Макарова # Отдых

Другие новости рубрики

Все новости
Сделали ремонт в доме незнакомой белорусской семьи. Узнали, как снимался новый клип группы «Добрыя людзі»
26 мая 2025 11:16

Сделали ремонт в доме незнакомой белорусской семьи. Узнали, как снимался новый клип группы «Добрыя людзі»

Цнянское, Дрозды и Криница – рассказываем, как благоустроили пляжи Минска
26 мая 2025 10:58

Цнянское, Дрозды и Криница – рассказываем, как благоустроили пляжи Минска

В Беларуси прошли последние звонки. Выпускники рассказали, чем им запомнились школьные годы
26 мая 2025 10:55

В Беларуси прошли последние звонки. Выпускники рассказали, чем им запомнились школьные годы