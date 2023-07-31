Критерии для приёмки долгостроев в фактическом состоянии утвердят в Беларуси

Как рассказали в отраслевом министерстве, одним из них правительство утвердит критерии включения долгостроев в перечни объектов для приемки в эксплуатацию по фактическому состоянию. Постановление Совета министров, которое сейчас находится в работе, пропишет необходимые полномочия.

Новости Беларуси. Дополнительные документы разрабатываются для реализации положений подписанного Президентом Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доклад о развитии стройкомплекса страны Президент заслушал в начале года (3 января 2023 года) и поручил тогда разобраться в ситуации, предупредив ответственных о серьезном спросе. Строительные работы не должны то возобновляться, то вновь замирать. Городам нужны новые современные офисные здания, торговые и спортивные центры. Но бесконечным процесс строительства быть не может.