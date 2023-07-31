Критерии для приёмки долгостроев в фактическом состоянии утвердят в Беларуси

Новости Беларуси. Дополнительные документы разрабатываются для реализации положений подписанного Президентом Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказали в отраслевом министерстве, одним из них правительство утвердит критерии включения долгостроев в перечни объектов для приемки в эксплуатацию по фактическому состоянию. Постановление Совета министров, которое сейчас находится в работе, пропишет необходимые полномочия.