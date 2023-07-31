Байден пытался потрогать за грудь Еву Лонгорию. Политолог о харассменте в Белом доме

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Основная задача западных политиков – торговать фейсом. Надеюсь, сегодня уже не нужно разъяснять, что это такое. Отсюда и повышенное внимание к фейсу, то есть лицу политиков. При современных технологиях и развитости пластической хирургии лицо политика можно приукрасить, омолодить, разгладить, подтянуть, наконец, просто заменить…
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