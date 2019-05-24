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Почему в автобусах Минска в жаркую погоду не включают кондиционеры?

24 мая 2019 17:32
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Новости Беларуси. Освежать пассажиров начнут завтра. В столицу уже прибыли почти 400 автобусов с кондиционерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Почему в автобусах Минска в жаркую погоду не включают кондиционеры? -1

Они обеспечат комфортное передвижение минчан и гостей столицы во время Вторых Европейских игр. В старых моделях такая техника не предусмотрена, поэтому пассажирам советуют по возможности воздерживаться от поездок в горячий час-пик.

Почему в автобусах Минска в жаркую погоду не включают кондиционеры? -4

Почему в автобусах Минска в жаркую погоду не включают кондиционеры? -6

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора-главный инженер ГП «Минсктранс»:
А втобусы с кондиционерами мы получили в этом году. В эти первые дни тепла происходили настройки параметров кондиционеров. Но если температура будет меньше 20 градусов, кондиционеры включаться не будут. Когда температура окружающего воздуха будет более 20 градусов, кондиционеры будут включены.

Почему в автобусах Минска в жаркую погоду не включают кондиционеры? -9

Почему в автобусах Минска в жаркую погоду не включают кондиционеры? -11

# Транспорт Минска # общество # Олег Дзюбенко # Фотофакт

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