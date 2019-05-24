Почему в автобусах Минска в жаркую погоду не включают кондиционеры?

Новости Беларуси. Освежать пассажиров начнут завтра. В столицу уже прибыли почти 400 автобусов с кондиционерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обеспечат комфортное передвижение минчан и гостей столицы во время Вторых Европейских игр. В старых моделях такая техника не предусмотрена, поэтому пассажирам советуют по возможности воздерживаться от поездок в горячий час-пик.

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора-главный инженер ГП «Минсктранс»:

А втобусы с кондиционерами мы получили в этом году. В эти первые дни тепла происходили настройки параметров кондиционеров. Но если температура будет меньше 20 градусов, кондиционеры включаться не будут. Когда температура окружающего воздуха будет более 20 градусов, кондиционеры будут включены.