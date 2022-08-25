Почему стоит избегать бессульфатных шампуней? Отвечает трихолог

Волосы Вероники – это не только созвездие, но и визитка солистки Большого театра Беларуси. Длинные локоны дополняют игру на арфе и создают неземной образ. Но папиных генов мало. Ежедневный уход – формула красоты.

Вероника Грабовская, солистка Большого театра Беларуси:

Очень слежу за своими волосами. Прежде всего это здоровый сон, хорошее питание, обязательно я мою голову каждый день. Чуть-чуть массирую голову шампунем. Обязательно бальзам и масло для волос. Рыба очень нужна в рационе, сыр, орехи – все, что имеет отношение к здоровому питанию. Раскошеливаться на салоны необязательно. Грамотный подход – ключ к совершенству. Шампунь, кондиционер, маска должны прописаться в вашей ванне. Средства для мытья подбирайте по типу кожи головы и будьте начеку с пилингами, скрабами. Глубокое очищение может травмировать кожу. Заманчивые надписи «для роста волос» – удочка маркетологов.

Ирина Третьякова, врач-трихолог:

Не стоит гнаться за бессульфатными шампунями. Мягко очищают кожу головы и волосы, но они не до конца обезжиривают ее. Кожный секрет скапливается, приводит это к себорейному дерматиту или себорее, поэтому в качестве лечения должен быть либо какой-то аптечный сульфатный, либо уходовый профессиональный.

Сара Мокей, эксперт-технолог по реконструкции волос:

Сульфатов бояться не нужно, как и силиконов, потому что это те компоненты, которые создают плотную пленку на волосах, что дает им блеск, упругость. После бессульфатных шампуней волос выглядит тусклым, непромытым. Эксперты советуют мыть голову шампунем два раза. Первый смоет пыль, второй очистит кожу. Но ориентируйтесь по потребностям. Температура воды должна быть комфортной. Горячая вытянет соки и пересушит. Холодная не вымоет. Жесткий хлор в квартире? Не кипятите воду чайниками, делайте ставку на интенсивное питание. Уроки красоты для вас. Сара Мокей:

Промываем только кожу головы, волосы в мокром состоянии очень уязвимы, к ним нужно относиться бережно, потому что можно растянуть, что приведет потом к сухости и ломкости. Массажными движениями, чтобы улучшалось кровообращение. Под воздействием воды мы открываем чешуйки волоса. Они должны быть всегда закрыты. Для того чтобы их закрыть, нам нужно использовать кондиционер.

Кондиционер и маску наносим только на хвост, ни в коем случае на голову. Лучше попрядно, чтобы каждый волосок подкрепился и похорошел. Следуйте инструкциям. Написано 5 минут. Нет смысла выдерживать полчаса. Так не работает. Для сухих и нормальных подойдет увлажнение, для жирных – избегайте масел, если только вы не поклонник мокрой укладки. И не вздумайте запаковывать локоны в маске и масле на ночь. Такой стресс навредит коже. Ирина Третьякова:

Кончики волос нуждаются в маслах ежедневно, поэтому можно использовать как специализированное, так и костровое либо репейное масло. Если хотите сделать как маску, то можно минут на 20, нанести на 20 минут, потом смыть.

Сара Мокей:

Многие вычитывают в интернете или журналах, что маски в домашних условиях очень хорошо влияют на волосы, но я с этим не согласна, потому что для того, чтобы что-то проникло в волос глубоко и смогло как-то поспособствовать его восстановлению, необходимо термовоздействие. Я рекомендую делать маски в домашних условиях, надевать полиэтиленовый пакет, наверх полотенце и прогревать феном, тогда маска глубже проникнет и лучше сработает. Меню имеет значение. Строительным материалом для волос являются белки. Растительные и животные. Орехи, фрукты, овощи, мясо, рыба – основной источник. Витамины и БАДы возможны только после анализов крови и согласования с врачом. Не занимайтесь самодеятельностью – себе дороже.

Ирина Третьякова:

Если мы пользуемся специальными средствами, которые подразумевают сушку феном, это будет укреплять и удлинять результативность, то да. Если люди используют только шампунь, то можно прекрасно обходится и без фена. Сара Мокей:

Используем термозащиту, которая создаст защитную пленку, и сушка феном будет более безопасной. Сушим всегда теплым воздухом, не горячим, не холодным. Никогда не задерживаем долго фен на одном месте, движения должны быть такими и всегда по росту волос, чтобы чешуйки закрывались.