Почему семья одного из лучших механизаторов Могилёвской области решила переехать в деревню?

Новости Беларуси. Семья Моисеевых – это уникальный случай, когда на работу люди ездят из города в деревню, а не наоборот. Уже более 10 лет Дмитрий работает механизатором в хозяйстве «Могилевский ленок», а недавно оказался в числе лучших тружеников села области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Юлии Мычки.

А ну, мой руки. Будем обедать. Встречи в обеденный перерыв – это роскошь холодных сезонов. Весной и летом, когда на полях кипит работа, муж, по словам жены, как будто в длительной командировке.

Ольга Моисеева:

Видимся редко, особенно летом, весной, когда идет посевная, очень редко видимся.

Скоро ситуация изменится: Моисеевы переедут в деревенский дом, где заканчивают ремонт. Сменить городскую прописку на деревенскую предложили в местном хозяйстве. Особенно рад таким переменам Гром, в деревне ему куда лучше.

Дмитрий Моисеев, механизатор сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Во-первых, спокойствие. Все условия есть: и ДК у нас есть сельский, и можно вечером сходить в бильярд поиграть, и теннис есть. Ольга Моисеева:

Какая разница – в городе или в деревне? Если хорошая семья, то она будет счастлива.

Инвестиции семьи Моисеевых вполне обдуманы. Судя по количеству новых домиков, деревню Грибаны действительно ждет большое будущее. Недавно здесь появилась улица Новоселов, а в ближайшее время обещают построить еще пять новых домов для работников местного сельхозпредприятия.

Наталья Шешкалькова, заместитель директора по идеологии сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

У нас в 2016 году присоединили второе хозяйство – это ОАО «Макаренцы». Соответственно, увеличилось количество работников. Было в 2015 году примерно 100 человек плюс-минус, а уже на нынешний день 204 работника. Соответственно, работающих достаточно, чтобы деревня строилась, развивалась.

Один из лучших механизаторов области Дмитрий Моисеев в поле как универсальный солдат. Так говорят коллеги.

Александр Малахов, главный агроном сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Дмитрий Валерьевич к такому числу принадлежит. Самое главное, что он думающий механизатор, грамотный механизатор, он способен работать на любой технике. Поэтому ему большое доверие. Он может один обеспечить весной посев, летом может обеспечить работу кормоуборочного отряда, осенью, опять же, вспашка и внесение органики – это все ложится на его плечи. И он справляется, даже с большим успехом.