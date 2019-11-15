«Можно представить, какая бойня здесь творилась». В Ветковском районе перезахоронили останки солдат-освободителей

Новости Беларуси. Имена 133 героев, отдавших свои жизни за освобождение Беларуси, установлены гомельскими поисковиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Останки солдат найдены в деревне Хальч и урочище Побужье.
Новости Беларуси. Имена 133 героев, отдавших свои жизни за освобождение Беларуси, установлены гомельскими поисковиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Останки солдат найдены в деревне Хальч и урочище Побужье.
Здесь осенью 1943 года на протяжении полутора месяцев велись ожесточённые бои. Вермахт превратил правый берег реки Сож в неприступный «белорусский бастион»: три линии немецкой обороны с артиллерией, миномётами и долгосрочными огневыми точками.
Только по официальным данным на этом небольшом участке земли погибли 7 тысяч советских солдат. Без учёта пропавших без вести.
Игорь Свириденко, председатель областного поискового объединения «Память Отечества»:
Полтора месяца велись бои за эти места. Можно представить, какая бойня здесь творилась.
Конечно, не все люди захоронены в братских могилах. Бойцы так и остались лежать на своих позициях. По боевым донесением известно, что погибали целые подразделения. Их записывали в пропавшие без вести. Чем отличается пропавший без вести от убитого? Убитого кто-то видел, сказали командованию, их занесли в списки. А пропавшие без вести – сказать было некому.
Установлены имена бойцов, найденных в так называемом госпитальном захоронении. Ещё 14 останков, обнаруженных непосредственно на боевых позициях, идентифицировать не удалось.
Траурный митинг и церемония перезахоронения останков прошли на братской могиле в агрогородке Старое Село.