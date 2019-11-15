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Готовность 98%! Новая станция метро «Ковальская Слобода» через полгода примет пассажиров

15 ноября 2019 08:16
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Готовность 98 процентов! Новая станция «Ковальская Слобода» третьей линии минской подземки уже через полгода примет первых пассажиров.

Готовность 98%! Новая станция метро «Ковальская Слобода» через полгода примет пассажиров-1

Третья линия протяжённостью семнадцать километров будет называться «Зелёный Луг» или, как вариант, «Зеленолужская». Благодаря кропотливому ежедневному труду метростроевцев, из четырнадцати станций в следующем году откроют четыре. Первые строительные работы начались ещё весной 2013 года, а сегодня полным ходом прокладывают инженерные коммуникации.

Готовность 98%! Новая станция метро «Ковальская Слобода» через полгода примет пассажиров-4

Владимир Кузнецов, мастер 2-го участка СМУ-2 УП «Минскметрострой»:
Производим работы по подключению станций к инженерным сетям, также внутри станций работает у нас электромонтажное управление. Тупики у нас закончены, блок служебных помещений закончен, в скором времени начнётся монтаж дверей платформенного участка.

На «Ковальской Слободе» заканчивают отделку. Бригады трудятся в круглосуточном режиме, чтобы успеть сдать в срок. Новая станция будет максимально автоматизирована. Платформу украсят кованые элементы.

Готовность 98%! Новая станция метро «Ковальская Слобода» через полгода примет пассажиров-7

Готовность 98%! Новая станция метро «Ковальская Слобода» через полгода примет пассажиров-9

Их задача – передать атмосферу бывшего поселка белорусских кузнецов, который располагался неподалёку. Впервые тоннель будет отделён от платформы раздвижным ограждением, а по рельсам пройдут поезда с системой автоведения. Через несколько дней в районе будущей станции метро «Ковальская Слобода» на улице Жуковского начнут доставать из-под земли «Алесю» –  механизированный щит, который копает землю и прокладывает метро. После этого на станции начнутся работы по благоустройству.

Готовность 98%! Новая станция метро «Ковальская Слобода» через полгода примет пассажиров-12

Готовность 98%! Новая станция метро «Ковальская Слобода» через полгода примет пассажиров-14

Готовность 98%! Новая станция метро «Ковальская Слобода» через полгода примет пассажиров-16

Владимир Кузнецов:
Левый тоннель у нас пройден, сейчас завершающий этап – правый тоннель выходим. Уже на этом участке будет возводиться конструкция. И на этом здесь всё будет закончено.  

Готовность 98%! Новая станция метро «Ковальская Слобода» через полгода примет пассажиров-19

Открытие первых станций третьей линии метро позволят создать в центре белорусской столицы «транспортный треугольник».   

# Минское метро # общество # Владимир Кузнецов

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