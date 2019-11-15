Готовность 98%! Новая станция метро «Ковальская Слобода» через полгода примет пассажиров

Готовность 98 процентов! Новая станция «Ковальская Слобода» третьей линии минской подземки уже через полгода примет первых пассажиров.

Третья линия протяжённостью семнадцать километров будет называться «Зелёный Луг» или, как вариант, «Зеленолужская». Благодаря кропотливому ежедневному труду метростроевцев, из четырнадцати станций в следующем году откроют четыре. Первые строительные работы начались ещё весной 2013 года, а сегодня полным ходом прокладывают инженерные коммуникации.

Владимир Кузнецов, мастер 2-го участка СМУ-2 УП «Минскметрострой»:

Производим работы по подключению станций к инженерным сетям, также внутри станций работает у нас электромонтажное управление. Тупики у нас закончены, блок служебных помещений закончен, в скором времени начнётся монтаж дверей платформенного участка.

На «Ковальской Слободе» заканчивают отделку. Бригады трудятся в круглосуточном режиме, чтобы успеть сдать в срок. Новая станция будет максимально автоматизирована. Платформу украсят кованые элементы.