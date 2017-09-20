Становится веселее на душе: осенний Минск украсили сотнями хризантем

Так город даже в дождливую погоду радует глаз минчан и туристов.

Желтый, розовый и оранжевый сейчас в тренде на проспектах Независимости и Победителей.

Новости Беларуси. Столичные озеленители сделали осенний Минск ярче! 20 сентября улицы украсили сотни хризантем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горожане:

Замечательно. Я считаю, что это украшение города.

Это здорово, потому что когда осень, наоборот нужны яркие краски.

Становится веселее на душе. Ярко, хочется смотреть на это все. Улыбка появляется!

Нам очень нравятся цветы. Я думаю, что чем больше красоты будет в городе, тем радостнее, счастливее и веселее будет людям.

Несмотря на то, что хризантема считается королевским цветком, переменчивый белорусский климат ей не страшен. Ее цветки не боятся холодов и продержаться до первого снега.