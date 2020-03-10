Первое суперлуние в году. Как Луна выглядит во время этого явления

Новости Беларуси. Редкое астрономическое явление. Минувшей ночью жители Беларуси и других уголков планеты могли наблюдать первое суперлуние 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это момент, когда полная Луна находится на максимально близком расстоянии от Земли. Во время суперлуния спутник нашей планеты кажется на 15 % больше обычного, а также на 30 % ярче.

К слову, в 2020 году жителей нашей страны ждут еще два таких события. Полнолуние совпадет с перигеем 8 апреля и 7 мая.