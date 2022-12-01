Почему летучие мыши селятся на чердаках? В МЧС рассказали, что делать при встрече с рукокрылыми

Новости Беларуси. Нестандартный случай в Гродно. Около сотни летучих мышей поменяли прописку с чердака одного из общежитий на зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пришлось вмешаться бойцам МЧС. Спасатели говорят: такой вызов у них был впервые. В итоге довольны и жильцы, и зоозащитники. Подробности удивительной истории у нашего корреспондента Галины Буро.

Вот таких шумных соседей обнаружили у себя жильцы одного из гродненских общежитий. Стая летучих мышей обосновалась прямо на чердаке. Люди забили тревогу: зверьки громко пищали, да и всем свои видом наводили страх, особенно на мам с детьми. Переживали жильцы и за санитарное состояние дома.

Галина Буро, корреспондент:

Общежитие находится на территории воинской части, но, по сути, такая ситуация могла произойти в любом доме, где есть чердак или подвал. Ведь с понижением температуры на улице летучие мыши ищут место, где им перезимовать. Жильцы обратились в диспетчерскую службу МЧС. На месте спасатели без труда по писку обнаружили нежеланных квартирантов. А вот чтобы собрать летучих мышей в коробку, пришлось на всякий случай вооружиться защитой для рук и лица.

Денис Кучинский, мастер-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 4 Гродно:

Защищать руки обязательно, так как мыши могут быть переносчиками таких различных инфекционных заболеваний, как бешенство и так далее. Впервые такой вызов был именно о таких количествах летучих мышей. Обычно мы выезжаем, ловим одну, двух или просто достаем из таких вот щелей, но в таких количествах, да, был впервые. Нас ничем не испугать. Если зверьки на чердаке или в подвале не создают проблем, их рекомендуют зимой не трогать, особенно теплыми руками. Подробнее.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

В случае, если создается угроза жизни и здоровью людям, спасатели предпринимают все меры для того, чтобы оказать помощь, и выезжают на указанные адреса для проведения спасательных работ. Помните, что выбрасывать и причинять вред летучим мышам запрещено законодательством. Они находятся под защитой Боннской конвенции.