Почему летучие мыши селятся на чердаках? В МЧС рассказали, что делать при встрече с рукокрылыми
Новости Беларуси. Нестандартный случай в Гродно. Около сотни летучих мышей поменяли прописку с чердака одного из общежитий на зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пришлось вмешаться бойцам МЧС. Спасатели говорят: такой вызов у них был впервые. В итоге довольны и жильцы, и зоозащитники.
Подробности удивительной истории у нашего корреспондента Галины Буро.
Вот таких шумных соседей обнаружили у себя жильцы одного из гродненских общежитий. Стая летучих мышей обосновалась прямо на чердаке. Люди забили тревогу: зверьки громко пищали, да и всем свои видом наводили страх, особенно на мам с детьми. Переживали жильцы и за санитарное состояние дома.
Галина Буро, корреспондент:
Общежитие находится на территории воинской части, но, по сути, такая ситуация могла произойти в любом доме, где есть чердак или подвал. Ведь с понижением температуры на улице летучие мыши ищут место, где им перезимовать.
Жильцы обратились в диспетчерскую службу МЧС. На месте спасатели без труда по писку обнаружили нежеланных квартирантов. А вот чтобы собрать летучих мышей в коробку, пришлось на всякий случай вооружиться защитой для рук и лица.
Денис Кучинский, мастер-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 4 Гродно:
Защищать руки обязательно, так как мыши могут быть переносчиками таких различных инфекционных заболеваний, как бешенство и так далее. Впервые такой вызов был именно о таких количествах летучих мышей. Обычно мы выезжаем, ловим одну, двух или просто достаем из таких вот щелей, но в таких количествах, да, был впервые. Нас ничем не испугать.
Если зверьки на чердаке или в подвале не создают проблем, их рекомендуют зимой не трогать, особенно теплыми руками. Подробнее.
Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:
В случае, если создается угроза жизни и здоровью людям, спасатели предпринимают все меры для того, чтобы оказать помощь, и выезжают на указанные адреса для проведения спасательных работ. Помните, что выбрасывать и причинять вред летучим мышам запрещено законодательством. Они находятся под защитой Боннской конвенции.
Специалисты утверждают: если летучих мышей потревожить во время спячки, можно сбить их биологические часы, что чревато для здоровья рукокрылых. Но в этом случае зверьки не успели полностью погрузиться в сон, да и в городских условиях важны еще интересы людей. Но в этой истории общий хэппи-энд: жильцы довольны, а вся крылатая стая в зоопарке благополучно ушла в спячку. По весне спасенышей отпустят на волю.
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