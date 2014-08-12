Почему количество стихийных свалок в Беларуси неизменно растет и как с ними бороться?

Новости Беларуси. И вновь к теме бесхозяйственности. Ее примером могут служить стихийные свалки. Их число растет с каждым годом. Только в Минском районе на учете экологов находится несколько десятков потенциально опасных мест. Чаще всего вблизи дачных участков, в лесных массивах. Среди самых кардинальных методов борьбы не так давно предложено и вовсе изымать машину у тех, кто вывозит мусор в лес.

Чаще всего – вблизи дачных участков, в лесных массивах. Среди самых кардинальных методов борьбы не так давно предложено и вовсе изымать машину у тех, кто вывозит мусор в лес.

Иван Шульга, председатель садоводческого товарищества «Звездное»:

Казалось бы, отдыхайте на здоровье, соберите потом в пакет и уберите это. Нет. Оставить нужно бутылки. Убираем сами, прошу уже сторожей.

Ивану Васильевичу в последнее время часто приходится менять профессию. Убирает за отдыхающими. Впрочем, грязные следы оставляют здесь после себя не только они. Этот мусор – всего лишь в сотне метров от дачных домов. Их хозяева тоже не прочь посорить.

Константин Павловик, главный специалист Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Когда мы обнаруживаем свалки в лесах, на каких-то других территориях, мы, естественно, по закону привлекаем лиц за совершение данного правонарушения. Но так как поймать за руку реального нарушителя мы не можем, это практически невозможно, то мы привлекаем к ответственности ответственных должностных лиц.

Такие остатки цивилизации – лишь вершина айсберга. Вот, к примеру, эта гора мусора. Шины и оконные рамы – явно дело рук местных жителей. По сути, около места сбора отходов. Но экологи поправляют: не в нем. Чаще крупногабаритные отходы находят и вовсе в лесу.

Только за один месяц каждого лета лесничие Минского района собирают 8 тонн стекла и пластика.

Иван Шульга, председатель садоводческого товарищества «Звездное»:

Мусор – это наша головная боль, потому что если день-два не приехали, особенно в летний период. К сожалению, машины иногда ломаются, иногда не приходят, собирается большое количество мусора. Но стараемся. Контейнеры закупили новые.

Пригород Минска – одно из образцовых мест в плане сбора мусора. В 80% населенных пунктов есть контейнеры для отходов.

Остальные дачники «сор из избы» выносят вручную. Мешки с мусором забирает техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Мороз, директор автотранспортной компании:

На вывозе мусора у нас задействовано порядка 60 автомобилей. Также имеется 10 тракторов, которые занимаются вывозом крупногабаритного мусора. Где-то идет вывоз ежедневно, где-то может быть, как в садоводческих товариществах, раз в неделю. Где-то образовалась свалка, они докладывают водителю, мастеру. Потом мы принимаем решение, чтобы это все убрать, вывезти.

Всего в стране порядка 3 тысяч несанкционированных свалок. Больше всего – в Гродненской области.

В то время, как число штрафов, которые заплатили их виновники, в разы меньше. Это значит, что те, кто мусорит, не несут за это наказание. В природной инспекции говорят: проблема будет пока эта ситуация не изменится.