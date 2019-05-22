Почему чаще тонут бывшие спортсмены?

Артём Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

Но хуже всего, когда самоуверенный человек. И, как правило, не действующие, а бывшие спортсмены в зоне риска. По причине того, что он переоценивает свои силы. Не зная акватории, не понимая, что происходит на центре водохранилища. Дело в том, что существует такой термин – термоклин, который никто не отменял. Это когда вода слоями прогрета по-разному. Вот человек от берега отплывает, и там температура воды комфортная.