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Почему чаще тонут бывшие спортсмены?

22 мая 2019 09:24
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев и водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» Рустам Черноокий.   

Почему чаще тонут бывшие спортсмены?-1

Часто мы можем наблюдать с пляжа, как некоторые смельчаки заплывают на середину водоема. Правильно ли они поступают?  

Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро»:
Есть уверенность, а есть самоуверенность.

Почему чаще тонут бывшие спортсмены?-4

Артём Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

Но хуже всего, когда самоуверенный человек. И, как правило, не действующие, а бывшие спортсмены в зоне риска. По причине того, что он переоценивает свои силы. Не зная акватории, не понимая, что происходит на центре водохранилища. Дело в том, что существует такой термин – термоклин, который никто не отменял. Это когда вода слоями прогрета по-разному. Вот человек от берега отплывает, и там температура воды комфортная.  

Грубо говоря, до 2 метров она хорошо прогревается в летнюю теплую погоду. Как только он выплывает дальше, где есть движение маломерных судов, где бьют какие-то подводные источники, где русло реки старое – человек попадает в термоклин, а для разогретого спортсмена, который занимался плаванием профессионально, тот знает – это моментально судорога.
 

Почему чаще тонут бывшие спортсмены?-7

# Спасение # общество # Артем Дядев # Рустам Черноокий

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