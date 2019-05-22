Почему чаще тонут бывшие спортсмены?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев и водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» – Рустам Черноокий.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев и водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» – Рустам Черноокий.
Часто мы можем наблюдать с пляжа, как некоторые смельчаки заплывают на середину водоема. Правильно ли они поступают?
Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро»:
Есть уверенность, а есть самоуверенность.
Артём Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:
Но хуже всего, когда самоуверенный человек. И, как правило, не действующие, а бывшие спортсмены в зоне риска. По причине того, что он переоценивает свои силы. Не зная акватории, не понимая, что происходит на центре водохранилища. Дело в том, что существует такой термин – термоклин, который никто не отменял. Это когда вода слоями прогрета по-разному. Вот человек от берега отплывает, и там температура воды комфортная.
Грубо говоря, до 2 метров она хорошо прогревается в летнюю теплую погоду. Как только он выплывает дальше, где есть движение маломерных судов, где бьют какие-то подводные источники, где русло реки старое – человек попадает в термоклин, а для разогретого спортсмена, который занимался плаванием профессионально, тот знает – это моментально судорога.