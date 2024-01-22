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В Беларуси строят новые лесохозяйственные дороги

22 января 2024 06:50
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Новые лесохозяйственные дороги строят в Беларуси. Более 100 километров обустроены в прошлом году, столько же – запланировано на этот. Кроме республиканского бюджета, финансирование строительства осуществляется благодаря отчислениям части средств, полученных от реализации древесины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси строят новые лесохозяйственные дороги-1

Новые дорожные артерии появляются во всех областях страны. Лидером по строительству таких дорог в 2023 году стал гомельский регион. Их создание способствует проведению лесовосстановительных работ, помогает в борьбе с короедом и оперативной ликвидации лесных пожаров, облегчает доступ людей к природным богатствам. Наращивание дорожной сети в лесах способствует более качественной работе специалистов отрасли.

# Государственная лесная политика # общество

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