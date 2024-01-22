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В Академии наук стартует Неделя открытых дверей

22 января 2024 06:34
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Неделя открытых дверей начинается сегодня, 22 января, в Академии наук. Мероприятия посвящают празднику, Дню белорусской науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Академии наук стартует Неделя открытых дверей-1

Посетить научные учреждения в Минске и других городах могут все желающие. Кроме презентаций изданий и книжных выставок, познакомиться предлагают с постоянно действующей экспозицией «Достижения науки – производству».

Археологическую коллекцию подготовил к показу Институт истории. Молодые исследователи встретятся со школьниками и студентами, чтобы рассказать об истории становления и развития науки в Беларуси, научных направлениях и деятельности ученых. День белорусской науки отмечается в последнее воскресенье января.

# Белорусская наука # общество

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