Победителями Минского международного марафона стали Андрей Гордеев и Гульнара Выговская

Марафон завершился в середине дня у «Минск-Арены». Примечательно, что оба триумфатора из Гродненской области. Всего же в массовом забеге приняли участие около 10 тысяч человек из 15 стран мира. Это абсолютный рекорд Минского марафона.

Трасса международного марафона прошла по проспекту Победителей в направлении Минской кольцевой и улицы Нарачанской. Соревновались в скорости и стар и млад. Самому маленькому спортсмену – 4,5 года. Что же касается дистанций, то здесь их можно было выбрать по силам. Школьники бежали километр. Взрослые – 4,2. А вот роллерам пришлось преодолевать дистанцию в десять раз больше.

Ей – 78. Но до сих пор Янина Денисовна в хорошей форме. В прошлом обегала весь Советский союз. Время ушло, но привычка осталась. Теперь каждый вечер на стадионе проводит по два часа. Этот марафон в ее жизни – 107.

Такие старты в Минске дают с 1994 года. Но если тогда в марафоне участвовали всего пятьсот человек. То теперь по масштабу он превосходит даже Сендайский. В этот раз среди почетных участников спринтерской гонки – представители команд городов-побратимов и городов-партнеров Минска. И это не случайно, ведь в одном из забегов решается судьба сразу пяти стран. Здесь финиширует заключительный этап международного роллермарафона.

Зыльков Сергей, (Россия):

– Первый был в Воронеже, второй в Киеве, третий в Москве, потом в Харькове. Сейчас в Минске разыгрывается итог всех четырех этапов. По сумме, каждый участник команды получит где-то по 250 евро.

Пока одни стартуют, другие финишируют. Сергей Платонов первым перешагнул победную черту в дистанции 10 километров. Но это не первая его победа. В прошлом году на чемпионате Европы среди юниоров взял бронзу. В этом декабре вернется туда за золотом. А пока марафон для него – разминка.

Сергей Платонов, победитель на дистанции 10 км в группе юниоров:

– Игорь Мищириков, который финишировал вторым, имеет очень большой опыт, поэтому я его считал очень сильным соперником. Мы бежали вместе, думали оторваться друг от друга, а потом, за 400-300 метров до финиша я начал уходить. И я почувствовал, что, наверное, буду первым.

Этот финиш стал финансовым стартом. Победителям вручили медали, кубки, дипломы. Денежные награды от 500 до 6 миллионов рублей отдали первой шестерке финалистов. Призы разыграли на различных дистанциях и в разных зачетах.

Михаил Юспа, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

– На старте работают тренеры. Они проводят отбор юных дарований, которым будут предложены соответствующие условия, чтобы они и дальше развивали свои физические способности.

Для юных спортсменов сейчас в городе строят специальную базу, на бывшем стадионе «Орбита». В ней разместятся легкоатлетический манеж и метательные поля. А следующий марафон откроет новые имена. Ведь спринтерские гонки объединят спортсменов всего мира не на одной трассе, а сразу на всех центральных улицах Минска.

Екатерина Расолько, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.