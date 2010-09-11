13 жителей столицы стали минчанами года

Право носить почетное звание они заслужили своим трудом и особым личным вкладом в развитие Минска. 10 юбилейная церемония награждения лучших жителей столицы прошла в театре оперы и балета.

Число номинантов неизменно вот уже десять лет. Всего таким статусом теперь могут похвастаться лишь 130 человек. Ежегодно почетное звание «Минчанин года» получают 13 жителей столицы из разных сфер. От промышленности и здравоохранения до культуры, торговли и спорта. Это те, кто сделал вклад в развитие города своим ежедневным трудом и не только в прошедшем году. Несмотря на солидный общественный опыт, перед началом торжества волновались они не по-детски.

Алеся Зеневич, учитель белорусского языка и литературы школы № 43, «Минчанин года»:

– Никогда в жизни я не думала, что получу такое звание. Это огромная ответственность и огромный почет. Я родилась в Минске, и получить звание «Минчанин года» – это просто сказка.

Владимир Кравченко, главный врач 7-й стоматологической поликлиники, «Минчанин года»:

– Это признание отрасли в целом, признание труда всего коллектива и, наверное, меня как руководителя, который руководит этим учреждением в течение 35 лет. Естественно, я горд и взволнован.

Из рук мэра столицы Николая Ладутько минчане года получили дипломы, нагрудные знаки. В придачу к этому – денежную премию. Ее размер – 25 базовых величин. Про каждого из награжденных можно сказать – такой стоит десятка. Если поименно, то обладателями звания «Минчанин года» также стали – глава «Белмедпрепаратов» Виктор Залесский, водитель троллейбуса Вячеслав Пупко, управляющий «Трест № 15» Николай Милошевский, слесарь-сантехник ЖЭС № 39 Заводского района Виктор Рыдкин, проректор университета информатики и радиоэлектроники Александр Хмыль, учитель музыки Дмитрий Ровенский, биатлонистка Дарья Домрачева, председатель Белорусского общества инвалидов Людмила Калмыкова, директор универсама «Первомайский» Зинаида Поборцева, учредитель предприятия «Фэмистиль» Ольга Прищепова и командир спасателей Советского района Сергей Вечер.

Вот они герои вечера. Для которых День города оказался праздником в квадрате. Сегодня остается наслаждаться и новым статусом, и концертной программой.