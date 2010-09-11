В витебских круглосуточных магазинах ввели «сухой закон»

В действие он вступает каждый день с 23 часов до 8 утра. Алко-вето местные власти наложили по просьбе горожан. Ведь каждую ночь на пульт милиции поступали сотни звонков о нарушении порядка.

Ночной «сухой закон» в круглосуточных магазинах действует с 1 сентября. Пока же у вино-водочных витрин визуально никаких изменений. Вступление в силу алковето выдают лишь таблички-объявления. На товар же в часы трезвости – с 11 вечера до 8 утра – теперь можно только посмотреть.

Для неспящих в Витебске любителей выпить трезвые ночи – одно разочарование. Постоянные покупатели никак не поймут: напитки в ассортименте, а купить нельзя. Дожидаться утра хочется не всем.

Вопрос «пить или не пить?» ночью здесь больше не стоит. Продавец на уступки не пойдет. В магазинах камеры видеонаблюдения. Хотя определённый контингент покупателей к новой реальности еще не привыкли.

Анастасия Прусакова, продавец:

– Все спрашивают. И ругаются, и оскорбляют, и угрожают.

Круглосуточный магазин занимает первый этаж многоквартирного дома. Теплым вечером Евгения Андреевна теперь снова может сидеть на любимой лавочке. До недавнего времени она была оккупирована шумными компаниями. Пока магазин торговал спиртным по ночам, жильцы, порой, из подъезда боялись выйти.

По статистике 30% преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Количество таких дел с введением ночного «сухого закона» идет на спад. В УВД уверены, трезвые ночи – спокойные ночи.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.