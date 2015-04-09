Победителем конкурса «Молодой педагог» стал учитель географии с д.Стешицы

Новости Беларуси. Учитель Стешицкого учебно-педагогического комплекса Максим Ляшкевич признан лучшим педагогам Вилейского района. Здесь прошел профессиональный конкурс. Учителям необходимо было продемонстрировать знания, показать талант и удивить своими разработками. Каждый конкурсант специально к интеллектуальному соревнованию подготовил авторский проект, посвященный Году молодежи.

Мероприятие в районе проходит не впервые. Его цель — поддержка молодых специалистов. На открытом уроке побывал корреспондент СТВ. Подробности в сюжете программе «Минщина» на СТВ.