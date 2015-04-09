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Победителем конкурса «Молодой педагог» стал учитель географии с д.Стешицы

09 апреля 2015 14:08
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Новости Беларуси. Учитель Стешицкого учебно-педагогического комплекса Максим Ляшкевич признан лучшим педагогам Вилейского района. Здесь прошел профессиональный конкурс. Учителям необходимо было продемонстрировать знания, показать талант и удивить своими разработками. Каждый конкурсант специально к интеллектуальному соревнованию подготовил авторский проект, посвященный Году молодежи.

Мероприятие в районе проходит не впервые. Его цель — поддержка молодых специалистов. На открытом уроке побывал корреспондент СТВ. Подробности в сюжете программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Учитель года # Максим Ляшкевич

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