Вклад женщин в Великую Победу обсудили на диалоговой площадке в Минске

В торговом центре «Першы» прошла диалоговая площадка, посвященная Году белорусской женщины. Встреча была приурочена к победному маю, а ее главной темой стал вклад женщин в Великую Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла о женщинах-фронтовиках, подпольщицах, партизанках и труженицах тыла. Внучки героев и героинь делились историями своих семей. Такие встречи помогают сохранить живую память о поколении победителей и напоминают, какой ценой был завоеван мир.

Ирина Варфоломеева, артистка балета Большого театра Беларуси: У меня бабушка – ребенок послевоенного времени, она родилась в конце мая 1944 года, а ее родная сестра родилась буквально за несколько лет до начала войны. Они очень хорошо помнили, особенно послевоенные тяжелые годы, и всегда просили не допустить этого больше. Просили беречь то, что они построили, и корочку хлеба.

Наталья Климович, заместитель председателя Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Героизм женщин – он тихий, он спокойный, он внутри. Это ежедневный героизм, который проносили во время войны женщины-фронтовички, женщины-подпольщицы, партизанки, женщины-ветераны тыла. Поэтому мы не могли обойти стороной эту тему, тем более что она красной нитью проходит через семьи каждой из нас.

Диалоговая площадка проводится ежемесячно. Ранее уже обсуждались темы «Женщины в погонах» и «Женщины в медицине». В июне следующую встречу посвятят роли женщины в современности.