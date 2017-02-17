Все инструменты решения у них есть: районным властям нужно смелее принимать решения по Декрету №3

Новости Беларуси. Выслушать каждого – помочь в рамках закона. Выездные приемы граждан, которые проводят в эти дни представители Администрации Президента, нацелены на то, чтобы изучить волнующие людей проблемы.

Среди основных тем – трудоустройство, земельные вопросы и, конечно, Декрет о социальном иждивенчестве и особенности его применения.

К слову, уже решено, что такая форма работы с людьми станет традиционной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что делать, если финансы «поют романсы» и платить налог нечем?

Работы у меня нет, и платить мне, в принципе, нечем.

В чем белорусы видят пользу третьего Декрета?

Он направлен, в первую очередь, на тех тунеядцев. Таких, как я думаю, это будет подстегивать.

Почему львиную долю вопросов можно было решить еще до начала личных приемов?

Оказывается, что и этот, и этот, и этот вопрос буквально сходу мог быть решен райисполкомом.

Валентина Чернышева берется за любую работу: прачка, сторож, помощник воспитателя. Но в итоге за 2016 год ей все-таки не хватило 9 рабочих дней, и «письмо счастья» пришло в дом.

В семье двое детей, и с чего платить сбор женщина просто не представляла.

Валентина Чернышова, жительница Рогачева:

Мне прислали за вычетом всех налогов 293 рубля 30 копеек. Почему? Потому что зарплаты маленькие, подоходного мало высчитывается. До этого решения, все эти месяцы, у меня была депрессия. Теперь мне будет спокойно.

В местный райисполком с просьбой об отмене сбора обратилось почти 500 людей. В 15 случаях специалисты приняли во внимание непростые жизненные истории. Выслушали всех, кто пришел с просьбами, проблемами и предложениями. Кстати, львиную долю вопросов можно было решить на местном уровне.

Районным властям нужно было активнее и смелее принимать решения, без оглядки на областные структуры и столицу.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента:

Людей волнуют проблемы трудоустройство, исполнения Декрета № 3, широкий пласт вопросов бытового характера. У нас сегодня есть исполком, соответствующие комиссии, специалисты. Все инструменты решения вопроса у них есть. Но не всегда они могут быть готовы их применить, боясь, что вдруг где-то перейдут какое-то полномочие.

Надо понимать, что даже если ты не всегда можешь что-то сделать, у тебя всегда остается возможность туда, в Центр, написать свое мнение по тому или иному вопросу (я говорю сейчас о руководителях от районного звена) и обозначить какие-то проблемы. Даже, может быть, нуждаются сегодня в какой-то регулировке. Там, снизу, виднее, что нужно этим людям.

В Бресте первой на прием попала Юлия Столярова. В нашу страну девушка переехала из Украины. В 2016 году получила вид на жительство и буквально через месяц узнала, что ждет ребенка. Искать работу уже просто не было смысла. Сейчас молодая мама в декрете и ждет второго малыша.

От уплаты налогов не отказывается, но просит войти в ее положение.

Юлия Столярова, жительница Бреста:

Налоги нужно оплачивать. Не нужно только в том случае, если у тебя в жизни была действительно ситуация нехорошая. А дармоедов сейчас хватает. Я считаю, каждый должен как-то работать. Хотя бы ИП открыть.

Слышать то, что хотят донести люди, – главная задача чиновников всех уровней.

Сегодня просили разобраться в хозяйственном и судебном споре, помочь трудоустроиться. Вопрос работы в этот день волновал Анну Орехову. Только попросить пришла не для себя, а для сына Эдуарда, который с рождения страдает ДЦП. С таким диагнозом найти работу – проблема.

Анна Орехво, жительница Лиды:

Чем-то бы занялся парень. Или что-то собирать, или дежурить, хоть какую-то работу. Ну, я в состоянии посмотреть, помочь.

Анну Кедык на прием привела болезнь ребенка. 10-летняя девочка страдает астмой, но при такой болезни группа инвалидности не полагается, а значит, нет оснований не работать у матери. Вот и встает вопрос: кто присмотрит за больной? Ведь отец трудится за городом, а жить на одну зарплату непросто. Анна не против работать на 0,5 ставки, но с образованием воспитателя таких вакансий нет.

Анна Кедык, жительница Лиды:

Зарабатывать себе на пенсию, платить налоги – в любом государстве это делается, это правильно.

Дедлайн для уплаты налога не за горами: те, кто в 2016 году работал меньше 183 дней, должны заплатить сбор до 20 февраля. Но обратиться с просьбой об освобождении от платежа в силу жизненных трудностей время еще есть.

18 февраля по всей стране в режиме буднего дня будут работать специальные комиссии.

Евгений Бычков, житель Молодечно:

Отработал 163 дня, и потом меня 3 месяца не было в стране. Хотел бы знать, можно ли какую-то сумму скинуть с той, что начислили.

К рассмотрению каждого случая на местах подходят индивидуально. Недавно в нашумевшем документе были по-новому расставлены акценты. Люди, которые столкнулись с жизненными проблемами, могут быть освобождены от уплаты сбора. Так, в Молодечно на прием пришла целая группа вчерашних студентов. Едва окончив ВУЗ, молодые люди не успели найти работу. Вероятно, платить налог все же не придется – это ли не итог продуктивного диалога?

Дарья Воронецкая, жительница Молодечненского района:

Все выпускники, закончившие 30 июня, фактически сразу же попадают в этот закон, если не находят работу. Таких случаев много, и это будет рассматриваться отдельно, как мне сказали только что.

Бесплатное здравоохранение, образование, медицина – социальные блага фактически из своего кошелька оплачивают работающие белорусы. Но и тот кто, не финансирует расходы, пользуется этими услугами. Налицо – несправедливость. Об этом во время «Большого разговора» говорил и Президент.

Тогда одним из результатов работы Декрета Александр Лукашенко назвал выход из «тени» незарегистрированных безработных.

Администрация Президента настраивает налоговые органы на максимально деликатную реализацию Декрета.

Татьяна Шерсткова, жительница Бреста:

У меня получилось всего 136 дней отсутствия в стране. По приезду я устроилась на работу и проработала до конца года, 2 месяца. Как мне сказали в налоговой, они не суммируются.

Сергей Кузавко, житель Бреста:

Она неоднократно пыталась найти работу, ходила в разные организации. Толку никакого, и она оформилась по уходу за ребенком. Я остался безработным, теперь пришло письмо. Вот такая ситуация.

Что называется, продолжение следует. Такие личные приемы теперь станут традицией.

Сотрудники Администрации Президента будут выезжать на места, чтобы в регионах контролировать качество работы с обращениями граждан.

Анатолий Исаченко, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минской области:

Практика оправдывает себя, потому что это общение с людьми напрямую. Узнавать их проблемы, по мере возможности разрешать их на месте. Нет – значит, через определенное время. В любом случае, это подпитка на местах.

Открытый диалог – гарантия, что проблемы, взятые на контроль, будут решены. Это как ничто другое говорит о доступности и открытости чиновников. Взаимопонимание есть, значит, есть уверенность: власть нас слышит.