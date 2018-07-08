Директор «Могилевоблгаз» Алексей Кушнаренко стал лауреатом конкурса «Человек своего дела – 2018»

Итоги авторитетного конкурса «Человек своего дела – 2018» на неделе подвели в Минске (подробнее здесь ). Главные задачи областного предприятия газового хозяйства – обеспечение безопасности и надежное снабжение природным и сжиженным газом потребителей. К слову, в числе последних почти полмиллиона квартир и индивидуальных жилых домов, промышленные и коммунальные предприятия.

В год «Могилевоблгаз» реализует 1,5 миллиарда кубических метров природного и 8000 тонн сжиженного газа. На предприятии, которое обслуживает почти 7000 километров газопровода, постоянно внедряют новые технологии и оборудование.

Ольга Жданович, исполняющий обязанности генерального директора – главного редактора бизнес-журнала «Дело»:

В этом году было подано в Министерство информации более 100 заявок. Предприятия в этом году выбирались лучшие из лучших.

У нас 10 лауреатов, которые находятся в регионах. Мы этим очень гордимся, потому что там тоже работают эффективные руководители, которые имеют деловую хватку. Которые стремятся завоевать не только белорусский рынок, но и рынок других стран.