По решению властей Витебска на спортивной площадке городского колледжа начали строить автостоянку

Новости Беларуси. Спортплощадка или автостоянка? Выбор в пользу последней сделала Витебская городская власть. Спортивную площадку станкоИнструментального колледжа в историческом центре города, решили отдать под выгодный коммерчески проект — строительство парковки. Коллектив учебного заведения полгода пытался отстоять оборудованное для занятий спортом место. Но усилия оказались тщетны.

Спортивную площадку, почти стертую с лица земли, четверть века назад преподаватели и учащиеся колледжа оборудовали своими руками. Пока нет снега, здесь занимались круглый год.

Газон бывшего футбольного поля уже успел избороздить трактор. Скоро прямо под окнами колледжа начнут парковаться машины. Здесь начали строить автомобильную стоянку.

Такой «физкульт-привет» городская власть передала студентам. А это подростки 16-18 лет. Место для занятий спортом оказалось лакомым кусочком. Исторический центр: вокруг пешеходные улицы, рестораны, организации. Парковок не хватает.

Леонид Казимиренко, преподаватель физкультуры Витебского станкоинструментального колледжа:

Учащиеся здесь проводили занятия, принимались нормативы по метанию гранаты, прыжкам в длину, бегу.

Вадим Мугако, учащийся Витебского станкоинструментального колледжа:

Приятно было выйти на улицу, побегать, в футбол погонять. Обидно, что забирают нашу площадку.

Руководитель физвоспитания Василий Васильевич полгода пытается отстоять площадку. Когда пришла техника, он грудью встал на ее защиту. Пачки бумаг – переписка со всевозможными инстанциями. Дело дошло до Генпрокуратуры. На стороне колледжа – Минобразования и областной Спорткомитет. Но строительство парковки это не остановило, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Ильницкий, руководитель физвоспитания Витебского станкоинструментального колледжа:

Никто не сказал: «Да, сносят, пусть сносят». Все сказали, что нет, спортплощадку сносить нельзя, спортплощадка нам нужна.

Позицию городской власти удалось узнать не сразу. Комментарий горисполкома мы пытались получить два дня. И только отправив письменное обращение к мэру города, пообщались с заказчиками строительства парковки – городским ЖКХ.

Андрей Бутковский, начальник управления по строительству и ремонту объектов внешнего благоустройства Витебского городского ЖКХ:

Спортгородок не сносится. Он остается в распоряжении колледжа, все имеющиеся там комплексы.

В городе очень остро стоит проблема, есть многочисленные жалобы жителей на устройство стоянки. Водителям негде ставить свой автотранспорт. Учитывая, что в данной зоне расположено здание БТИ, зоопарк, много автовладельцев оставляют там свои машины, руководством города было принято решение организовать автостоянку именно в этом месте. Все документы имеются в наличии.

Заниматься студентам предлагают в ближайшей школе. Хотя там, по мнению преподавателей, условий нет, да и добраться нелегко. Более того, ребята из этой школы и из соседнего музучилища сами приходили на спортплощадку сдавать свои нормативы.

Тем временем учащиеся не теряют надежды: обещают собрать свыше 300 подписей за сохранение спортплощадки.